Shadow of the Tomb Raider: Wo ihr die Materialien zum Craften findet

The World Ends With You: Final Remix: Neuer Trailer zur Steuerung

In einem neunen Trailer stellen die Verantwortlichen von Square Enix die Steuerung des Spiels “The World Ends With You: Final Remix” vor. Weiterhin ist auch Gameplay-Material erschienen. Neuauflage des Rollenspieles von The World Ends With You: Final Remix Zum kommenden Rollenspiel-Neuauflage “The World Ends With You: Final Remix” hat Square Enix nun einen neuen Trailer veröffentlicht. In diesem geht es um die Steuerung im Spiel. Im Trailer sieht es aus als könnt