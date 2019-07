Shenmue 3 ist ein Crowdfunding-Projekt. Fans, die an das Projekt geglaubt haben, in das kein Publisher oder Werbepartner investieren wollte, hielten die Entwicklung des Action-Adventures am Leben. Nun rächt sich der naive Großmut, denn die Unterstützer werden gleich zweifach in ihre Schranken verwiesen.

1. Schlappe: PC-Exklusivität im Epic Store

Eine Hand wäscht die andere? Sollte man meinen. Erst kürzlich gab Ys Net bekannt, dass Shenmue 3 exklusiv im Epic Games Store veröffentlicht wird. Die Backer waren überrascht, war von dieser Geschäftsidee während der Finanzierungsplanung doch nie die Rede. Viele Backer sind davon ausgegangen, den Titel bei Steam downloaden zu können, doch wird es dazu nicht kommen. Anzumerken ist, dass es zu Beginn der Investition noch keinen Epic Games Store gab. Aber ändert das etwas an den enttäuschten Mienen?

2. Schlappe: Standard Edition statt Zusatzinhalte

Als wäre diese Farce nicht genug, legt Ys Net noch einmal nach: Nicht nur der Vorbesteller-Boni entfällt, auch die Deluxe Version, die unter anderem einen Season Pass beinhaltet, wird den Unterstützern nicht zugesprochen. Stattdessen müssen diese sich mit der Standard Edition zufriedengeben. Die Unterstützer, die mit ihrem Geldbeitrag das Projekt vor der Stagnation bewahrten, müssen folglich für die Post-Launch-Inhalte selbst aufkommen. (Ganz) kleiner Trost: Ys Net stellt den Kickstarter-Unterstützern exklusive Inhalte zur Verfügung, die in der Retail-Version nicht enthalten sein werden. Es bleibt fraglich, ob dieser Krümel die Backer satt machen wird.

Fan-Proteste wenden das Ruder

Die Welle an Kritiken, die auf die Verantwortlichen einschlug, zwang diese anscheinend zum Umdenken. Nun wurde bestätigt, dass Shenmue 3 nach dem Exklusiv-Release auch als Steam-Version erhältlich sein wird. Schade ist nur, dass die Financiers so nicht von Anfang an zocken und mitreden können – sofern sie nicht zusätzlich Geld in die Hand nehmen.

Am 19. November 2019 erscheint Shenmue 3 für PC und PS 4. Ihr seid noch unschlüssig, ob der dritte Teil des kultigen Open-World-Abenteuers in eurem Regal landet? Womöglich hilft der Trailer bei der Entscheidungsfindung: