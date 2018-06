So schnell und ultra leicht findet ihr sonst nirgendwo das richtige Casino

Ihr braucht einen übersichtlichen Vergleich und am besten noch eine dritte Meinung zu Casinos? Ihr seid auf der Suche nach einer sicheren und dennoch attraktiven Möglichkeit, klassische sowie innovative Spiele auszuprobieren? Dann seid ihr bei Spielerkartell genau richtig.

Online-Vergleich mit einzigartigen Features

Wenn ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr seht, ist Spielerkartell genau die richtige Adresse. Überzeugt euch von den top Siegern unter allen getesteten Wettanbietern in den Testberichten. Spielerkartell bietet zu allen Tests wirklich ausführliche Berichte, die in allen Einzelheiten alle Funktionen und Details prüfen. Seien es Boni, das Design, die genutzte Software und ihre Sicherheit, die Zahlungsoptionen und ihre Fairness sowie der Kundenservice, jedes Casino wird komplett durchleuchtet.

Im Jahr 2017 befindet sich das Casino Super Gaminator ganz oben auf der Liste und rundet sein Angebot mit einer Vielzahl an klassischen als auch Markenspielen von Novomatic ab. Besonders attraktiv dabei sind die Bonusaktionen, die bis zu 500 Euro extra hergeben. Der einzige Makel besteht laut der Redaktion darin, dass kein Live-Chat vorhanden ist. Da aber alle großen Plattformen (iOS, Android und Windows) unterstützt werden und eine PayPal-Zahlung möglich ist, überwiegen die positiven Punkte deutlich.

Als Wettanbieter hat 2017 bet365 mit Punkten und positiven Features überzeugt. Ihr Angebot ist eines der größten und sie werben damit, Wetten 365 Tage im Jahr anbieten zu können. Als ob das nicht schon reichlich Auswahl wäre, habt ihr bei bet365 die Möglichkeit, für fast alle Sportarten zu wetten. Setzt euer Angebot auf außergewöhnliche Sportarten wie Gälischen Sport oder Windhund Rennen. Aufgrund der schieren Vielzahl rät die Redaktion die Option Mehrfachanzeige zu nutzen, um die Seite nach den eigenen Vorlieben zu gestalten und eine klare Übersicht zu schaffen. Zudem schafft es der Wettanbieter immer, Top-Qoten einzuhalten und mit der Quantität sowie Qualität herauszustechen.

Tipps und Tricks rund ums Online Casino

Zudem findet ihr die besten Tipps und Empfehlungen im Ratgeber. Hier findet ihr ausführliche Erklärungen zu Lotterien aus dem In- und Ausland. Spanier dürfen sich über die Möglichkeit freuen, endlich ElGordo auch in Deutschland zu Weihnachten erleben zu dürfen. Sie bietet die höchsten Gewinnchancen überhaupt und Auszahlungen von mehr als 2 Milliarden Euro. Nun ist es endlich soweit, dass die Lose dafür nicht mehr vor Ort gekauft werden müssen, sondern auch online gekauft werden können. Spielerkartell zeigt euch, wie ihr am einfachsten Zugang zur Lotterie erhaltet und auf welche Vorfälle ihr achten müsst.

Überdies stellt euch der Ratgeber umfangreiche Erklärungen zum Umgang mit den Ein- und Auszahlungen der wichtigsten Zahlungsmethoden und ihren Risiken. Zu NETELLER, PayPal, MasterCard und Skrill könnt ihr en détail jede noch so kleine Zahlung nachlesen.

Sicherheit und Transparenz werden zu Zeiten der aktualisierten Datenschutzerklärung hoch geschätzt. So führt Spielerkartell auf der eigenen Seite zu ihren Zahlungspartnern jede Kontaktmöglichkeit noch einmal auf. Zusätzlich gibt es einen allgemeinen FAQ-Bereich, in dem Fragen wie die seriösesten Casinos und die Vermeidung von Betrug diskutiert werden. Des Weiteren verfügt der Ratgeber über besondere Tipps zur Verhaltensweise auf Online Casinos sowie drei goldener Regeln, die es einzuhalten gilt. Auch Kleingedrucktes sollte gelesen werden, besonders da es sich um nicht allzu kleine Summen handelt. Weiter erfahrt ihr, wie ihr Bankroll Management und weshalb sich das Bestehen der ortsgebundenen Casinos nicht so sehr lohnt, wie der Aufbau von Online Casinos.