So wird der Zockerplatz perfekt!

Wer gerne PC-Spiele spielt oder auf einer Konsole zockt, der braucht natürlich einen geeigneten Platz, um sein Hobby auszuleben. Hierzu gehört allerdings schon ein wenig mehr als genügend Licht, ein Tisch und ein Stuhl. Was auf keinen Fall fehlen darf, wenn das Erlebnis beim Gaming perfekt sein soll, erfahren Sie hier.

Nur eine Nische oder gleich ein ganzes Zimmer?

Bevor es mit dem Ausstatten losgehen kann, stellt sich die Frage, ob man ein eigenes Zockerzimmer einrichten kann oder doch nur einen kleinen Bereich zum Zocken hat. Damit zocken und spielen auf dem Gaming Stuhl besonders bequem wird, bietet es sich an, eine adäquate Unterlage auszusuchen. Rutschfeste Matten machen sich immer gut und grenzen den Zockerbereich auch optisch vom Rest des Raumes ab. Wenn ein kompletter Raum zur Verfügung steht, darf diese rutschfeste Unterlage für den Stuhl auch größer sein. Umso besser lässt es sich zum Beispiel zwischen PC-Tisch und Schrank hin- und her rollen. Auf diese Weise brauchen echte Zocker noch nicht einmal aufstehen, um sich ein neues Spiel aus dem Schrank zu holen. Damit das klappt, sollten auch die Rollen vom Gaming Stuhl möglichst leichtgängig und stabil sein.

Die Auswahl bequemer Möbel

Neben dem oben bereits erwähnten Stuhl brauchen Gamer natürlich auch einen ausreichend großen und stabilen Tisch. Bei der Anschaffung sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass viel Ablagefläche vorhanden ist. Auf diese Weise kommen auch chaotische Gamer auf ihre Kosten, da sie nicht wegen mangelndem Platz alles sofort wegräumen müssen. Wer über einen großen Raum zum Zocken verfügt, der kann sich außerdem einen weiteren Luxus anschaffen: das Gaming Sofa. Dieses Möbelstück ist vor allem dann wichtig, wenn ab und zu Freunde zum gemeinsamen Spielen vorbei kommen. Auch Zuschauer können es sich hier bequem machen. Natürlich sollte das Sofa zu den anderen Möbeln passen – sowohl vom Stil her, als auch von der Qualität.

Stauraum für Spiele und Zubehör

Neben den Sitzmöbeln sollten auch Möbel zum Verstauen der Accessoires vorhanden sein. Hier bieten sich je nach herrschendem Platzverhältnis Hängeschränke oder Kommoden mit Schiebetüren an. Wer seine technischen Besitztümer und die Games selbst stets sehen möchte, der sollte sich für eine verglaste Variante entscheiden. In Vitrinen können auch andere Fan-Artikel, wie zum Beispiel Merchandise oder spezielle Editionen von Games ausgestellt werden.

Licht und Luft auch für Gamer relevant

Auch wenn Gamer während der Ausübung ihres Hobbys laut gängigem Klischee eher wenig mit frischer Luft und Sonnenlicht am Hut haben, sind diese Themen relevant. Vor allem farbiges oder dimmbares Licht verleihen dem Platz zum Zocken eine angenehme Atmosphäre. Gerade abends wirken PC und Co gleich noch viel einladender, wenn sie zum Beispiel von hinten beleuchtet werden. Natürlich sollte die Beleuchtung keinesfalls zu grell sein und am besten indirekt auf den Platz scheinen. Wer es lieber simpel mag, der kann sich auch ganz einfach eine Stehlampe zurecht stellen. Allerdings sollte diese Beleuchtung möglichst dimmbar sein, sodass zwar genügend Licht auf dem Gamer fällt, eine unangenehme Spiegelung im Bildschirm aber trotzdem vermieden wird. Zum Thema Luft: Gerade im Sommer und speziell in schlecht isolierten Wohnungen oder Dachwohnungen wird es empfindlich heiß. Weil die zahlreichen Komponenten wie Monitor, Tower und Lautsprecher ebenfalls zusätzliche Hitze erzeugen, kommt man beim Zocken schnell ins Schwitzen. Aus diesem Grund bietet sich die Anschaffung einer kleinen, elektrischen Klimaanlage an. Wem diese zu teuer ist, sollte seinen Platz wenigstens mit einem Ventilator ausrüsten.