Sonic: SEGA kündigt Mania Plus und ein geheimnisvolles Rennspiel an

Am vergangenen Freitagabend kündigte SEGA im Rahmen des Festival South by Southwest (SXSW) eine neue Erweiterung zu Sonic Mania an. Im eigenen Panel wurde uns Sonic Mania Plus und auch gleich ein neues Rennspiel im Sonic-Universum versprochen.

Sonic: Mania Plus aktualisiert die aktuelle Version

Zum Start des vergangenen Wochenendes konnten sich Nostalgie Fans über neue SEGA-Ankündigungen im Bezug auf ihren Klassiker Sonic freuen. In einer vorangegangenen Pressemitteilung kündigte SEGA an, Fans könnten sich ab 21:30 Uhr MEZ auf die Präsentation neuer Projekte freuen. „Auf der SXSW in Austin, Texas wird SEGA heute im Rahmen eines Panels einige neue Projekte zum Sonic Franchise ankündigen.“, so SEGA in der Pressemitteilung.

Bei den neuen Projekten handelt es sich um den DLC Sonic Mania Plus der in Sonic Mania zwei neue Charaktere, sowie verschiedene Zusatzinhalte integriert. Die zwei neuen Charaktere “das Gürteltier Mighty” und das “fliegende Eichhörnchen Ray” kommen mit dem DLC in das Sonic Mania Universum. Beide Charaktere sind keine Unbekannten, denn das Duo tauchte erstmals 1993 in „Sonic the Hedgehog“ auf.

Die Erweiterung soll des Weiteren laut Sega einen komplett neuen Encore-Modus enthalten. Die Plus-Version soll die Standard-Version aus 2017 aktualisieren. Der Titel könnte bereits in diesem Sommer für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Außerdem sollen sich Fans wohl auf ein noch sehr geheimnisvolles Rennspiel in der Sonic-Welt freuen können. Auf dem Panel in Austin präsentierte SEGA hierzu einen geheimnisvollen Teaser, der das neue Sonic-Rennspiel angekündigte. Bereits im Januar sickerte durch, dass die Entwickler von Sumo Digital, in ihrer Garage an einem neuen Renntitel schrauben. Weitere Details hat Sega bis jetzt noch nicht durchblicken lassen.