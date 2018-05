Sony: Ausbau vom Playstation Network in den nächsten drei Jahren

Bei dem Sony -Corporate-Strategy Meeting – und Investor Day Events wurde deutlich gemacht, dasss das Playstyastion Network weiter ausgebaut werden soll, Dies betrifft auch das Segment der Firts Party Games.Außerdem wurde klar gestellt, dass, sich die Playstation 4 in der letzten Lebensphase befindet.

Ein größeres Network in den nächsten drei Jahren ?

Dies bedeutet, dass man das Playstation Network in den nächsten drei Jahren weiter ausbauen möchte. Das Ziel dieses Projekts ist es wohl, dass, das Playstation -Network einer der weltweit führenden Netzwerk-Services werden soll, in dem es einen jährlichen neun Milliarden Dollar Umsatz und mehr als 80 Millionen monatlich aktiven Usern einbringt.

Außerdem will Sony, die Anzahl der Abonnenten von Playsatation Plus erhöhen und gleichzeitig die User dazu animieren, dass die Leute mehr Technologien und Dienst wie Playstation Vue, Playstation Nowa, Playsation Music und Playstation VR nutzen. Im Spielbereich wird Sony das eigene First -Party- Spiel – Line Up verbessern.

Dieses Ziel will Sony erreichen, in dem auf neue Marken und Nachfolger gesetzt wird. Davon betroffen sind auch die Exclusivtitel, die für Sony sehr wichtig sind. Das Interesse der Spieler soll erhöht werden, in dem es neue Inhalte geben wird. Durch die finale Lebensphase wird damit gerechnet, dass das Interesse an der Hardware veringert wird, weshalb der Fokus aktuell auf den Spielen und Diensten liegt.