Soul Calibur VI: Geralt von Riva wird als Kämpfer mit dabei sein

Geralt ist schon viel in Nilfgaard herum gekommen und hat auch schon außerhalb der Grenzen einiges erkundet. Jetzt begibt er sich in neue Gefilde. In Soul Calibur VI wird der Hexer in die Arena geschmissen.

Gestern haben die Fans haben schon verschiedenste Theorien zu einem offiziellen Witcher-Tweet aufgestellt. Die meisten Gerüchte rankten sich um einen Auftritt beim neuen Super Smash Bros, das bekanntlich gerade für die Switch angekündigt wurde. Heute schafften die Verantwortlichen in einem neuen Post Klarheit. Demnach wird der weiße Wolf einen Auftritt im neuen Ableger von Soul Calibur hinlegen.

We are excited to announce that Geralt of Rivia will be joining the playable characters roster of Bandai Namco’s @soulcalibur VI, with Kaer Morhen as a new stage!

SOULCALIBUR VI will launch this year on PS4, Xbox One and PC via Steam. https://t.co/wpMpcvycjm

— The Witcher (@witchergame) 15. März 2018