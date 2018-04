Spider Man: Release noch dieses Jahr nur fÃ¼r die PS4

Insomniac Games lockt mit einem Open World-Geprügel in Spinnenmanier. Schwingt euch durch die engen Gassen New Yorks und lasst allerlei Schurken in eurem Netz zappeln. Viele Fans erwarten das Superheldenabenteuer schon lange, doch nicht jeder wird es spielen können.

Spider Man: Kein Spidey für die Xbox One

Nachdem bekannt wurde, dass Insomniac Games das neue Spinnenadventure für die PlayStation 4 entwickelt, wurden auch die Fragen nach einem Release für die Xbox One immer lauter. Doch die Entwickler gaben eine relativ eindeutige Antwort auf diese Frage.

never — Insomniac Games (@insomniacgames) April 4, 2018

Trotzdem sollte man sich allgemein auf die Veröffentlichung freuen. Das polierte Geprügel im Open World New York sieht großartig aus. Fans des Genre müssen sich nicht mehr lange gedulden, denn das Spiel wird definitiv noch dieses Jahr erscheinen. Das genaue Datum wird erst in den nächsten Stunden bekannt gegeben.

Spider Man: Auch im alten Stil

Hardcore-Fans des Spinnenmanns werden sich auch über die nächste News freuen. Ein paar findige Zuschauer entdeckten innerhalb des offiziellen Trailers, dass es wahrscheinlich möglich sein wird, das Kostüm von Spider Man zu wechseln. So sieht man ihn in einer kurzen Szene im original Anzug aus den ersten Comics. In den restlichen Szenen schmückt er sich aber mit der bekannten weißen Spinne.