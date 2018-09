Spider-Man: Wie ihr den geheimen ESU-Anzug freischaltet

Spider-Man hat ganze 27 Outfits in seinem Kleiderschrank, was eine beachtliche Zahl ist. All die Fans haben sicherlich schon ihr Lieblingsoutfit. Doch trotz einer 100% Anzeige bei den Anzeigen kann es gut sein, dass euch dennoch ein Outfit fehlt: Der ESU-Anzug.

Freizeit Spidey

In diesem Suit sieht unser Spinnenman bis auf die Maske schon eher wie Peter Parker aus. In cooler Jeans, einem lockeren Empire State University-Shirt und Sneakern, schwingt sich der Freizeit Spider-Man durch die Straßen von New York.

Spider-Man: So schnappt ihr euch den Anzug

Damit der Anzug „eurem“ Spidey schmeicheln kann, musst du eine zusätzliche Herausforderung abschließen. Diese klingt schon fast nach einer „Berlin-Friedrichshain-Hipser-Mission“, denn die Aufgabe besteht darin 50 geheime Foto-Locations zu besuchen und ein cooles Bild zu machen. Und schon habt ihr das Outfit. Diese Orte müsst ihr allerdings selbst finden. Ihr könnt euch natürlich auch ein Video anschauen, doch das nimmt die Freude an der Suche.

Wenn ihr aber keine Lust habt euch durch Videos spoilern zu lassen, jedoch auch die mühselige Suche nicht auf euch nehmen wollt, gibt es da noch eine Alternative. Dafür müsst ihr mit Spider-Man allerdings auf dem Maximallevel 50 sein, dann erhaltet ihr die Anzug-Modifikation „Annäherungsenor“. Damit werden die geheimen Orte auf der Karte markiert und du kannst loslegen die Bilder zu knipsen.