Spielen mit Alexa: Amazon öffnet Echo für Games

„Alexa sagt!“ War es bisher immer so, dass der Besitzer den Ton angegeben hat, wenn er mit der imaginären Persönlichkeit von Amazon Echo interagiert hat, kündigte der Großkonzern im vergangenen Monat eine technische Innovation für den Helfer im Haushalt an. Neben der Möglichkeit, Musik zu hören und per Sprachbefehl zu steuern, hat Alexa nun auch etwas für Gamer parat. Mit der Gadgets Skill API könnt ihr ab sofort Spiele über die Buttons von Echo programmieren. Eins der ersten Spiele für den sprechenden Zylinder war logischerweise der allseits beliebte Kinderklassiker Simon Says.

Neue Möglichkeiten per Gadgets Skill API

Über den offiziellen Entwicklerblog von Amazon erschien am 03. April erstmals eine neue Schnittstelle für Echo Dot und Co. Mit dieser sei es möglich, die verschiedenen Buttons an der Lautsprecher- und Mikrofon-besetzten Röhre neu zu programmieren und für interaktive Zwecke nutzbar zu machen. Die Beta-Version umfasst Möglichkeiten, Eingaben und Aktionen in direkte Verbindung mit Fähigkeiten im Spiel zu setzen. Darüber hinaus lassen sich die Buttons in bestimmten Mustern illuminieren und mit Erfolgen und Misserfolgen innerhalb der „Spielwelt“ verknüpfen.

Bei den ersten Spielen für die Gadgets Skill API handelte es sich um Spiele, die sich mit Trivia beschäftigten. Wie gewohnt sucht Alexa in dieser Variante skurrile, interessante oder gar verrückte Fakten zu einem gewählten Thema heraus und stellt euch entsprechende Fragen dazu – das ist etwas Neues. Mithilfe der Knöpfe seid ihr nun in der Lage, Wahrheit von Fiktion zu trennen oder einen Fakt dem entsprechenden Thema zuzuordnen.

Dabei eignet sich die interaktive, sprachbasierte Oberfläche von Amazon Echo vor allem für narrativ orientierte Games. Ganz besonders im Fokus: Spiele, in denen man aus einem Raum entkommen muss. In Escape the Room wählt ihr aus vier verschiedenen Räumen, aus denen ihr entfliehen müsst. Entweder startet ihr in einer winzigen Gefängniszelle, einem abgesperrten Büro, im Kofferraum eines Autos oder in der Garage. Das Ziel: Mithilfe von Alexas Umgebungsbeschreibungen aus dem Raum entkommen.

Doch hinter der neuen Schnittstelle stecken nicht nur Klassiker der Party- und Familienspiele, sondern auch Abenteuer, die deutliche Nähe zu herkömmlichen Videospielen aufweisen. In The Wayne Investigation deckt ihr das Rätsel um den Tod von Martha und Thomas Wayne. Euch sagen diese beiden Namen nichts? Comic-Nerds wissen sofort, um wen es sich handelt. Natürlich um die verstorbenen Eltern von Milliardär Bruce Wayne, dem guten alten Batman. Das sympathische Amazon Helferlein nimmt euch mit auf eine Kriminalreise, die ihr ausschließlich mithilfe von Sprachbefehlen und gelegentlichem Tastendruck auf die Echo Büchse steuert.

Wer den schlanken Zylinder bereits bei sich stehen hat und die neue Schnittstelle auf Herz und Nieren testen und selbst kleinere Spiele programmieren möchte, kommt recht günstig zum hauseigenen Gadget. Für zwei der entsprechenden Buttons zahlt ihr lediglich 20€ und könnt im Grunde direkt loslegen. Anschließend müsst ihr nur auf die entsprechenden Dokumente über die Gadgets Skill API (Beta) Tech Docs zugreifen und euch mit dem Code vertraut machen. An letzter Stelle müsst ihr euch noch einen Zugang zum Entwickler-Portal erstellen und schon seid ihr in der Lage, eigene Programme zu schreiben.