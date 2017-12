Star Citizen: Erwerb von Grundstücken jetzt möglich

Star Citizen: Neues Video zeigt das prozedural genertierte Planetensystem

Ein neuer Trailer zeigt die beeindruckende Technologie die hinter Star Citizen steht. Im Video nimmt der Zuschauer an einem kleiner Rundflug in Vogelperspektive teil und sieht wie Eindrucksvoll der nahtlose Übergang ausgehend von einem Hanger auf der Planetenoberfläche, bis hin in dessen Atmosphäre und schließlich ins Weltall aussieht. Dabei nutzt Star Citizen prozedural generierte Planetensysteme, eine Technik die Beispielsweise auch in Elite oder No Man's Sky genutzt wird.