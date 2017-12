Star Wars Battlefront 2: Bereits 100.000 Unterzeichner für Lizenswegnahme

Auf dünnem Eis

Langsam wird die Luft eng für Electronic Arts. Einige Jahre ist es bereits her, dass der kalifornische Hersteller mit Disney einen Deal abgeschlossen hatte, welcher dem Unternehmen das alleinige Recht einräumt, Spiele auf Basis der Marke Star Wars entwickeln zu dürfen. Das jüngste dieser Projekte dürfte aktuell fast jedem ein Begriff sein. Star Wars Battlefront 2, gegen welches schon vor Release aufgrund der Mikrotransaktionen und des Lootbox Systems stark protestiert wurde.

Nachdem die Mechanik zu Release entfernt wurde, sind die Spieler aber noch lange nicht zufrieden. Auf Change.org wurde eine Petition gestartet, welche die Initiatoren von Disney dazu auffordert, EA die Star Wars-Lizenz zu entziehen. Bereits 100.000 Leute haben diese unterzeichnet.

Negativ-Rekord

Der amerikanische Hersteller kann machen, was er möchte, alles was er anfasst geht in die Brüche. In der Beschreibung der Petition gehen sie darauf ein, dass der EA Post auf Reddit, welcher auf die Bedenken der Fans eingeht, innerhalb von 24 Stunden mit 230.000 Downvotes zum unbeliebtesten Posts in der Geschichte der Seite wurde. Dies wäre „bei einer Firma, die zwei Jahre in Folge den Titel der schlechtesten Firma in Amerika gewonnen hat, nicht überraschend“.

Lucasfilm, wenn ihr nicht erkennt, dass EA die Star Wars-Marke ernsthaft missbraucht und schädigt, dann seid ihr ein Teil des Problems. Je länger ihr mit EA zusammenarbeitet, desto mehr Schaden nimmt eure berühmte Marke. Macht das Richtige und macht es für eure Kunden. Beendet diesen Unsinn ein für allemal und gebt die Star Wars-Lizenz an einen Entwickler oder Publisher, der die Franchise mit Sorgfalt und Qualität behandelt. Denn wenn die vergangenen vier Jahre etwas verdeutlicht haben, dann das, dass EA sich nicht für eines dieser Dinge interessiert

Natürlich sind Petition dieser Art meist mit einem hohen Maß an Naivität verbunden. Jedoch verdeutlicht er die Meinung vieler Spieler in Bezug auf die Star Wars-Spiele von Electronic Arts. Jedoch wird dabei nicht darauf eingegangen, dass Star Wars Battlefront 2 neben all diesem Trubel um Mikrotransaktionen, relativ solide ist.