Star Wars: Die letzten Jedi knackt Einspielergebnis von 1 Milliarde US-Dollar

Seit dem offiziellen Kinostart in den USA, Deutschland und Co. am 14. Dezember schreibt Star Wars: Die letzten Jedi herausragend schwarze Zahlen. Auf eine erfolgreiche Weihnachtszeit folgte ein Silvester-Wochenende, das die Einspielergebnisse noch einmal kräftig in die Höhe getrieben hat. Wie das internationale Branchenblatt Variety berichtet, hat der Film inzwischen die magische Grenze von 1 Millionen US-Dollar geknackt – Tendenz steigend.

Star Wars: Die letzten Jedi – Erfolgsbilanz auch ohne chinesischen Markt

Weniger als einen Monat nach dem Kinostart hat sich Die letzten Jedi bereits auf den ewigen Platz 8 der US-amerikanischen Filme gesetzt, wenn es um die schieren Gesamteinnahmen geht. Mit rund 517 Millionen US-Dollar Umsatz liegt der Film aktuell nur knappe 15 Millionen US-Dollar hinter dem Franchise-Vorgänger Rogue One: A Star Wars Story. Besonders beeindruckend ist diese Zahl, wenn man bedenkt, dass der Film erst am 05. Januar in den chinesischen Kinos startet. Dieser neue Markt wird garantiert nicht nur die Einnahmen deutlich verbessern, sondern auch die unglaublichen Einspielergebnis in neue Höhen treiben.

Star Wars: Die letzten Jedi und Jumanji: Welcome to the Jungle allein haben die amerikanischen Box Office-Ergebnisse des vergangenen Jahres von 10,5 auf satte 11,12 Milliarden US-Dollar gebracht. Damit hat die Branche im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas Boden verloren, vom geflügelten Wort „Untergang des Kinos“ ist jedoch bei Weitem nichts zu spüren. Im letzten Jahr pendelten sich die Zahlen bei 11,38 Milliarden US-Dollar ein, während sich die Werte aus dem Vorjahr mit 11,14 Milliarden US-Dollar durchaus mit den aktuellen Entwicklungen vergleichen lassen.

Auch wenn Rian Johnsons Beitrag zur Star Wars Saga in Kritikerkreisen und auch bei uns nicht die erwarteten Lorbeeren kassieren konnte, wird sich der kommerzielle Erfolg des Films kaum leugnen lassen. Es bleibt abzuwarten, ob der spätere Kinostart im Reich der Mitte dafür sorgt, dass weniger Zuschauer als erwartet in die Lichtspielhäuser strömen.