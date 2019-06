Star Wars Jedi: Fallen Order – Gameplay Szenen im Extended Cut

Wer sich auf der E3 2019 vor allem über die Neuigkeiten zum neuen Spiel aus dem Star Wars Universum gefreut hat, wird jetzt nochmal einen kleinen Luftsprung machen. Auf dem offiziellen Kanal von EA Star Wars wurde eine fast 30-minütiges Gameplayvideo hochgeladen.

Von einem AT-AT zur Monsterspinne

In dem Trailer, von dem auch schon einige Teile in den Pressekonferenzen oder anderen Trailern zu sehen war, schlägt sich der Jedi Cal zuerst zu einem AT-AT durch. Nachdem er diesen eingenommen hat und damit für mächtig Chaos sorgt, trifft er auf den aus Rogue One bekannten Charakter Saw Gerrera. Zusammen mit diesem Kämpft Cal von da an gegen das Imperium. Dabei kommen ihm vor allem die Macht und sein kleiner Droide zur Hilfe. Letztere lässt sich wie im Trailer zu sehen an Werkbänken upgraden, sodass er er zum Beispiel Schaltkreise manipulieren kann. Des Weiteren ist uns vor allem das Kampfsystem positiv aufgefallen. Vor allem in den kleinen Bosskämpfen scheint dieses ein gehöriges Maß an Timing und Fingerspitzengefühl zu verlangen. Das Level an sich wirkt hingegen sehr statisch. Bei einem Gameplay-Trailer durchaus normal, die Art wie Cal den AT-AT hochklettert haben wir aber vorher bestimmt schon ein dutzend mal bei Uncharted, Tomb Raider und Co. gesehen.Wir sind gespannt wie sich die anderen Gebiete in Star Wars Jedi: Fallen Order anfühlen werden, das Spiel soll planmäßig am 15. November dieses Jahres erscheinen. Bis dahin könnt ihr gerne bei uns auf ingame.de vorbeischauen!