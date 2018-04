Stardew Valley: Multiplayer angekündigt

Der Bauernhofsimulator von Eric Barone erschien schon Anfang 2016. Seitdem hat der als „ConcernedApe“ bekannte Entwickler stetig neue Updates veröffentlicht. Jetzt hat er über Twitter einen besonders großen Entwicklungsschritt angekündigt.

Die vielen Dinge, die man im Sternentau Tal tun kann, bieten schon viel Unterhaltung. Doch gegen Einsamkeit helfen nicht mal die gut geschriebenen KI-Nachbarn. Dem soll nun abgeholfen werden, denn der Entwickler gab bekannt, dass der geplante Multiplayer-Modus in ungefähr einem Monat fertig sein soll. Das Update wir kostenlos sein und sich in den Folgemonaten auch noch auf die Switch, Xbox One und PS4 erweitern.

Update on Stardew Valley multiplayer: still making good progress on fixing bugs, if all goes well it should be ready in about a month

