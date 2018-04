Starfield: Die Zukunft von Bethesda?

The Evil Within 2: Release hierzulande in ungeschnittener Form

Gute Neuigkeiten zum Survival-Horror "The Evil Within 2". Bethesda gibt bekannt, dass das Spiel in völlig ungeschnittener Version in Deutschland erscheinen wird. So wurde das Spiel ab 18 freigegeben und bedarf keinerlei inhaltlichen Veränderungen. "The Evil Within 2" erscheint am 13. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In der deutschen Vertonung werden bekannte YouTuber wie Erik Range (Gronkh) und Tatjana Werth (Pandorya) zu hören sein. Allerdings ist auch die englische S