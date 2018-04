State of Decay 2: Gameplay-Video zeigt Kampf gegen Juggernaut und mehr

Dieses Jahr wird der Zombie-Survival-Hit mit State of Decay 2 fortgesetzt. In einem neuen Gameplay-Video, dass auf der Pax East vor zwei Wochen aufgezeichnet wurde, sehen wir unter anderem den Kampf gegen einen Juggernaut, sowie das Errichten von Außenposten.

State of Decay 2: 20 Minuten neues Gameplay

Schon im kommenden Monat dürfen sich Zombie-Überlebenskünstler wieder in die Welt von State of Decay stürzen. Dann heißt es wieder Siedlungen befestigen, Vorräte sammeln und dabei gegen hunderte von gammeligen Untoten bestehen. Auf der Pax East war es anspielbar, wodurch wir mehr Einblicke in das Spiel erhalten.

In einem recht neuen Video sehen wir 20 Minuten neues Gameplay. Zu sehen gibt es unter anderem einen Kampf gegen besonders große Vertreter der lebenden Toten – einen Juggernaut. Dieser ist durchaus imstande eure ganze Gruppe schnell zu dezimieren.

Größe des Downloads mittlerweile auch bekannt

Auf der offiziellen Produktseite von Microsoft ist der Titel schon mit der Menge an benötigtem Platz auf eurer Festplatte gelistet. So werdet ihr knapp über 20 GB an Platz schaffen müssen. Darin mit einberechnet ist der obligatorische Day One-Patch allerdings noch nicht.

State of Decay 2 wird am 22. Mai 2018 exklusiv für PC und Xbox One erscheinen.