State of Decay 2: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Zum Start der PAX East 2018 in Boston haben Undead Labs einen neuen Spielszenen-Trailer zu “State of Decay 2“ veröffentlicht. Gezeigt werden verschiedene Elemente des Spiels wie unterschiedliche Umgebungen, Basisbau, Crafting, Fahrzeugnutzung und natürlich Kämpfe gegen Zombies. Passend dazu zeigen wir euch noch einmal den Trailer und geben einige Infos zum Spiel selbst.

Wann,wie,wo?

State of Decay 2 wird am 22. Mai 2018 für PC und Xbox One erscheinen. Die Standard Edition wird 29,99 Euro kosten. Für 49,99 Euro könnt ihr die Ultimate Edition erwerben, welche Frühzugang ab dem 18.Mai bietet, sowie den ersten Teil des Spiels samt Dlc’s.



Merzt es die Fehler seines Vorgängers aus?

Das 2013 erschienene “State of Decay“ wollte damals den Hype um Open World-Zombieshooter ausnutzen, den die Day-Z Mod für ArmA 2 Ende 2012 auslöste. Dies hätte es vielleicht auch geschafft, hätte es doch bloß einen Koop-Modus beinhaltet. Denn mal ganz ehrlich, Zombies zermetzeln bringt zwar Spaß, wird jedoch ohne Freunde mit denen man zusammen spielen kann schnell langweilig. Undead Labs hat sich die Kritik der Spieler zu Herzen genommen, weswegen “State of Decay 2“ im Koop-Modus spielbar sein wird. Mit bis zu 3 Freunden lässt sich das Open World-Survivalabenteuer dann spielen. Alle anderen wichtigen Neuerungen hier noch einmal aufgelistet:

Das bauen einer Basis wird komplexer und beinhaltet im zweiten Teil deutlich mehr Optionen

Ihr könnt in euer Gemeinschaft nun Mitglieder zu Leadern aufwerten, wodurch sie weitere Fähigkeiten erhalten.

Es wird einen neuen Zombie-Typ namens “Blut-Pest“ geben, welcher eure Gemeinschaftsmitglieder mit dem Zombie-Virus anstecken kann, wodurch sie, falls ihr sie nicht heilt, selbst zu Untoten werden. Falls ihr nicht vorhabt, eure Teammitglieder von dem tödlichen Virus zu befreien, bleibt euch noch die Wahl sie entweder von ihrer Qual zu erlösen oder sie einfach in die grausame Außenwelt zu verbannen.

Was noch dazu kommt ist natürlich die deutlich bessere Grafik als beim ersten Teil. Selbst für damalige Verhältnisse war diese nämlich unter aller Sau. Auch wenn “State of Decay 2“ kein optisches Meisterwerk ist, sieht es halt trotzdem deutlich schicker aus als sein Vorgänger und macht somit natürlich auch gleich mehr Laune. Koop-Modus, bessere Grafik und zahlreiche neue Spielelemente klingen vielversprechend. Wird “State of Decay 2“ das, was der erste Teil hätte werden sollen? Wir bleiben gespannt und halten euch auf dem Laufenden.