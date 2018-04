State of Decay 2: Wahrscheinlich doch ein Release Ã¼ber Steam

Far Cry 5: Kopierschutz nach 19 Tagen geknackt

In weniger als drei Wochen nach Release hat die Cracker-Gruppe Conspiracy (CPY) aus Italien es geschafft, den vierfachen Kopierschutz von Far Cry 5 zu umgehen. Trotz alledem kann der Shooter große Verkaufserfolge für sich beanspruchen. Trotz Crack ein riesiger Verkaufserfolg Das jüngste Spiel der Far Cry-Reihe aus dem Hause Ubisoft ist am 27. März 2018 für PS4, Xbox One sowie den PC erschienen. Keine drei Wochen später will die Cracker-Gruppe CPY auf Seiten wie Crackwatch den Erfolg