Steam Awards: Das sind die Gewinner im Jahr 2017

Secret of Mana: Deutscher Trailer erschienen

Der Remake zu Secret of Mana ist zwar schon längst angekündigt worden, doch gestern Abend erschien endlich ein Trailer in der deutschen Sprache. Ebenfalls bestätigte Square Enix ein weiteres mal die Disc-Fassung für Europa. Besser spät als nie - Gestern veröffentlichten Square Enix den bereits bekannten Ankündigungstrailer auch in deutsch. Diesen könnt ihr euch am Ende des Posts ansehen. Aber auch die Veröffentlichung des SNES-Klassikers rückt in greifbare Nähe, denn schon am 15. Februar 2018 können PC, PlayStation 4 und PS Vita Spieler ihre Kindheit neu erleben. Zu haben ist das Ganze in den Läden dann für rund 40 Euro. Secret of Mana auch als Disc-Fassung Zudem bestätigten die Publisher ein weiteres Mal, dass eine physische Fassung auch hierzulande erhältlich sei