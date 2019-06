C64 Fullsize: Retro nun in Originalgröße und voll funktionsfähig

Zuerst erschien 2018 die C64 Mini und nun kommt eine Neuauflage des Spielcomputers Commodore 64 ein Jahr später nochmal (in) Groß heraus: Die C64 Fullsize. Sie wurde von Retro Games Ltd. entwickelt und wird von Koch Media vertrieben. Da es eine vollständig lizenzierte Neuauflage ist, gibt es das Spielgerät aus den 80gern in Originalgröße. Allerdings ohne einen Röhrenbildschirm. Back to the Past! Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft wird die neue, alte C64 am 5.12. diesen Jahres ers