Steam Summer Sale 2019: Start im Juni?

Man könnte es schon als Tradition bezeichnen: Das Datum, an dem der glorreiche Steam Sommer Sale beginnt ist, wie auch die Jahre zuvor, geleaked worden. Welche Quelle hinter der Enthüllung steckt und wann es soweit sein soll, erfahrt ihr im folgenden Text.

Am Dienstag, den 25. Juni wird es laut Steam Database soweit sein, der Steam Summer Sale öffnet seine Tore. Eine Bestätigung dieser Behauptung gibt es nicht. Die Seite Steam Database hat jedoch bekanntlich ziemlich gute Kontakte bei Steam, weshalb die Info durchaus zutreffen könnte. Hier der Twitter-Post:

🕶 Steam Summer Sale 2019 date leaked as per tradition, it will begin on June 25, 2019 at 10AM PST and will last for two weeks.

via SteamCN and confirmed by multiple sources.#Steam #SteamSummerSale #SteamSale #SteamDealshttps://t.co/hqW4V5S2uE

— Steam Database (@SteamDB) May 15, 2019