Der Steam Summer Sale ist der Moment im Jahr, an dem man ganz besondere Angebote auf Steam findet. Egal was man sucht, man wird immer fündig und kann so einige Spiele die man immer schon haben wollte günstig kaufen.

Allerdings wissen die Wenigsten, dass man im Steam Summer Sale ganz besonders seltene Schätze finden kann, die oft als „Hidden Gems“ (Versteckte Diamanten) bezeichnet werden. Wir haben die absolut besten Games für unter 1 Euro für Dich zusammengestellt.

15 Top Games für weniger als 1 Euro

Jetzt kommt aber der Hammer: Diese 15 Games kosten nicht nur weniger als 1 Euro, sondern haben auch noch eine Bewertung von mehr als 90%. Damit ist praktisch garantiert, dass Du wirklich eine super Qualität für maximal wenig Geld erhälst. Wo gibt es denn sowas?

Viele der Spiele sind zwar nicht brandaktuell, dafür waren sie aber in ihrer Zeit die absoluten Kracher in ihrem Genre und sind Meilensteine in der Gaming-Geschichte. Insbesondere wenn man von einigen Titeln noch nichts gehört hat, sollte man sie unbedingt einmal gespielt haben, da sie zur Historie des Gamings gehören und damit praktisch zum Allgemeinwissen für Gamer. Wir haben diese ultimativen Titel für Dich fett markiert.

Hier also die Liste der Games, die Du unbedingt auf dem Schirm beim Summer Sale von Steam haben solltest:

Portal 2 für 0,81 Euro mit einer Wertung von 97,28% (-90%) Portal für 0,81 Euro mit einer Wertung von 96,16% (-90%) Counter-Strike für 0,8 Euro mit einer Wertung von 96,01% (-90%) Counter-Strike Condition Zero für 0,81 Euro mit einer Wertung von 95,3% (-90%) Half-Life 2 für 0,81 Euro mit einer Wertung von 94,97% (-90%) The Room für 0,49 Euro mit einer Wertung von 94,43% (-90%) Counter-Strike: Source für 0,81 Euro mit einer Wertung von 94,1% (-90%) Half-Life für 0,81 Euro mit einer Wertung von 94,09% (-90%) Postal 2 für 0,99 Euro mit einer Wertung von 93,21% (-90%) Half-Life 2: Episode Two für 0,65 Euro mit einer Wertung von 92,77% (-90%) Left 4 Dead für 0,81 Euro mit einer Wertung von 92,66% (-90%) Half-Life: Opposing Force für 0,39 Euro mit einer Wertung von 91,38% (-90%) Half-Life 2: Episode One für 0,65 Euro mit einer Wertung von 91% (-90%) Super House of Dead Ninjas für 0,69 Euro mit einer Wertung von 90,69% (-90%) The Silent Age für 0,88 Euro mit einer Wertung von 90,16% (-90%)

Für soviel gute Spielzeit so wenig Geld ausgeben, das gibt es tatsächlich nur beim Steam Summer Sale. Natürlich gibt es auch viele weitere Angebote im Summer Sale auf Steam, welche wir für Dich aufbereitet haben.