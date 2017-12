Street Fighter V: Neuigkeiten zum Arcade-Modus bekannt

Im Januar will Publisher Capcom endlich die langersehnte Arcade-Version von Street Fighter V veröffentlichen. Das genaue Datum und weitere wichtige Informationen zum Spiel und Release findet ihr in folgendem Artikel.

Sechs Pfade in Street Fighter V: Arcade

Wie bereits erwähnt, will Capcom im Januar 2018 bereits Street Fighter V: Arcade Edition veröffentlichen. Es werden sechs verschiedene Pfade, welche alle ein Street Fighter Spiel repräsentieren sollen. Also Pfad eins repräsentiert Street Fighter I und der zweite Pfad repräsentiert Streefighter II. Street Fighter Alpha ist übrigens auch dabei und ist wohl der dritte Pfad. Im jeweiligen Pfad werden nur die Charaktere spielbar sein, die bereits in dem Originalspiel vorhanden waren.

Angetreten wird auf verschiedenen Schwierigkeitstufen, wobei schwerere Stufen mehr Punkte für den Highscore bringen. Wer am Ende des Monats in der Topliste mit seinem Highscore ist, kann sich auf Titel und vielleicht sogar Preise freuen. Auf einigen Pfaden soll es sogar wieder Bonuslevel geben, in der ihr wieder Fässer zerstören müsst um Extrapunkte zu ergattern.

Wer bereits die Basisversion von Street Fighter V besitzt, bekommt das Spiel gratis in die Basisversion integriert. PC und PlaySation 4 Spieler können sich ab den 16. Januar auf über 200 verschieden illustrierte Spielenden aus 30 Jahren freuen.