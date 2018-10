Super Mario Odyssey: Neue Schnappschuss-Filter und Zombie-Outfit

Für den Switch-Exklisivtitle “Super Mario Odyssey” hat Nintendo nun ein neues Outfit herausgebracht. Ihr könnt jetzt als Zombie durch die bunte Welt laufen.

Der Untote Mario

Wieder einmal könnt ihr euch über ein neues Outfit für den Klempner freuen. Da Halloween kurz vor der Tür steht, gibt es einen passenden Skin für das gruselige fest. Wenn ihr nach dem Abschluss der Geschichte in den Shop geht, findet ihr dort also eine Kopfbedeckung und eine Klamotte, die euch in einen Zombie verwandeln. Infolgedessen könnt ihr dann, mit diesem neuen Outfit Koopas und Gumbas in Angst und Schrecken versetzen. Hierzu kommen auch noch neue Filter für den Schnappschuss-Modus. Ab jetzt könnt ihr eure Bilder mit Manga-, Kachel- oder Kaleidoskop-Stil verschönern.

Der Switch-Exklisivtitle “Super Mario Odyssey” erschien letztes Jahr in Oktober. Doch trotzdem fügt Nintendo immer wieder neue Outfits und Luigis Ballonjagden hinzu.