Super Smash Bros Ultimate: Alle Spielmodi in der Übersicht

Nicht nur in Sachen Charaktere und Arenen hat Super Smash Bros Ultimate einiges zu bieten, auch die Spielmodi sind zahlreich. Hier haben wir sie alle für euch zusammengefasst.

Super Smash Bros Ultimate steht schon bereit, mit dem Kopf voran durch die Tür zu brechen. Zeit wird’s also, dass wir uns mal genauer ansehen, welche Modi Nintendo uns zur intensiven Fressbrettpolitur bereitstellt. Denn passend zur ganzen Armada von Charakteren und Arenen hat sich das Entwicklerteam nicht lumpen lassen, diesen reichlich Inhalt zum austoben zu geben.

Smash

Natürlich darf in Super Smash Bros der klassische Smash-Modus nicht fehlen. Die Prämisse ist, wie üblich, simpel: Jeder Spieler wählt einen Charakter, zusätzlich wird eine Arena besimmt und dann wird ordentlich Kieferchirurgie betrieben.

Gewinner ist, wer entweder nach abgelaufenem Zeitlimit die meisten K.O.s erzielt hat, oder wer als letzter noch Leben übrig hat. Aus Smash Bros Wii U kehrt hierfür der 8-Spieler-Smash zurück, mit dem sich doppelt so viele Spieler wie sonst üblich über den Bildschirm knüppeln können.

Squad-Smash

Dieser Modus dürfte vor allem Fans von Prüglern wie Marvel vs Capcom gefallen. Ganz wie in den Spielen wählt ihr euch Teams aus 3 oder 5 Charakteren, mit denen ihr gegeneinander antretet. Jeder Charakter hat eine feste Anzahl von Leben, wenn diese aufgebraucht sind, ist der Kämpfer aus dem Spiel und der nächste Tritt ein.

Das alles funktioniert nahtlos in einem einzigen zusammenhängenden Kampf. Wer als letzter übrig bleibt gewinnt. Schon in Super Smash Bros Brawl hatten wir Ansätze für diese Art von Kämpfen im Subraum-Emissär-Modus gesehen, jetzt bekommen wir endlich einen eigenen Modus dafür.

Turnier

Für die etwas größeren Runden wird es wieder einen Turnier-Modus geben. In diesem könnt ihr euch einen individuellen Turnierbaum zusammenstellen und für jede Runde wählen, wie viele Spieler pro Match gegeneinander antreten sollen. Bis zu 32 Spieler können an einem Turnier teilnehmen und natürlich könnt ihr auch feinere Einstellungen wie Stocks oder Zeitlimit vornehmen.

Spezial-Smash

In den Spezial-Smash-Modi könnt ihr euch so richtig austoben. Hier könnt ihr zum Beispiel den „Smash für alle“-Modus spielen. In diesem habt ihr zunächst das gesamte Roster zur Verfügung, aber nach jedem Kampf verschwinden die zuletzt gespielten Charaktere und können im folgenden Kampf nicht mehr genutzt werden. Für diesen Modus zahlt es sich also aus, möglichst viele verschiedene Charaktere zu beherrschen.

Auch in den Spezial-Smashes ist der Wunsch-Smash enthalten. Hier könnt ihr verschiedenste Parameter komplett nach euren Wünschen anpassen. Ob eure Charaktere super schwer, super schnell oder riesig sein sollen, hier könnt ihr euch nach freiem Gusto ausprobieren.

Klassisch

Hier findet ihr den klassischen Einzelspielermodus, wie ihr ihn auch aus allen Vorgängern gewohnt seid. Wählt einen Kämpfer aus und prügelt euch durch eine Reihe von Gegnern bis zum Kampf gegen einen Boss. Den Schwiergkeitsgrad und eure Menge an Stocks könnt ihr natürlich auch frei wählen. In diesem Modus könnt ihr vor allem viele Belohnungen erspielen.

Training

Nutzt den Trainingsmodus, um eure Moves zu perfektionieren. In komplett frei wählbaren Charakterkonstellationen könnt ihr euch auf die mannigfaltigen Match-Ups vorbereiten und die Movesets eurer Lieblingscharaktere lernen. Praktisch: In der neuen Trainings-Stage könnt ihr sogar einsehen, wie weit eure Gegner durch welche Angriffe fliegen gehen.

Multi-Smash

Im Multi-Smash gibt es nur ein Ziel: Überleben. Wählt einen Charakter und wehrt nach und nach immer schwieriger werdende Wellen von Gegnern ab. Versucht, einen Highscore aufzustellen, und eure Freunde zu überbieten.

Stern der irrenden Lichter

Stern der irrenden Lichter (World of Light) bildet den großen Abenteuermodus von Super Smash Bros Ultimate. In diesem Modus werden mit Ausnahme von Kirby alle Charaktere pulverisiert, ihr müsst nun mit Kirby durch eine Oberwelt von Kampf zu Kampf stapfen und allmählich alle anderen Kämpfer und eine Vielzahl von Geistern zurückholen. Was genau diese Geister sind und wie sie funktionieren, erfahrt ihr in einem anderen Guide.