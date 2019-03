Team „ttc“ setzt sich an Spieltag 7 Caseking Community Cup durch

Am letzten Freitag war es wieder soweit und der Caseking Community Cup ging in die nächste Runde. Am nunmehr siebten Spieltag traten wieder einmal viele starke CS:GO Teams gegeneinander an. Was folgte war eine spannende Schlacht um den Einzug ins Finale, welche am Ende wieder bekannte Namen begrüßen durfte.

80 Teilnehmer an Tag 7

An Tag Sieben des Caseking Community Cup war das Teilnehmerfeld mal wieder breit gefächert. Am Ende registrieren sich insgesamt 16 Team mit genau 80 Teilnehmern. So konnte der Cup in einem 16er Bracket an den Start gehen. Das machte die Sache diesmal besonders spannend, weil es von Beginn an für jedes Team um die Wurst ging – keine Freilose, sondern gleich Vollgas.

Spieltag 7⃣ des #CasekingCup läuft! 16 Teams im 16er Bracket sind am Start. Ein Siegerteam unter @timbowcs ist auch am Start Wir wünschen allen Teams viel Spaß und Glück! pic.twitter.com/kJR3bs01na — Caseking_Community_Cup (@CasekingC) March 8, 2019

Knappe Matches

Obwohl das Teilnehmerfeld wieder bunt gemischt war, konnten wir uns wie bisher immer über einige bekannte Teams aus der Counter-Strike: Global Offensive Szene freuen. Mit am Start waren nämlich Teams wie „Impulze„,“p1tchB„, „ttc“ oder „Entropy Gaming„. Wobei letztere in dieser Woche den Favoriten-Status innehatten.

Doch beide Teams hatten es diesmal nicht leicht und mussten sich starken Gegnern stellen. Beispielsweise stand „ttc“ im Halbfinale „13376077“ gegenüber und konnte sich nur mit einem 16:8 auf de_overpass durchsetzen. Richtig kämpfen mussten jedoch EYG aka „Entropy Gaming“ die im Halbfinale gegen „p1tchB“ ran mussten. Ein wirklich knappes Ding bei dem „EYG“ am Ende mit 16:14 die Nase vorne hatte.

Wir sind im Halbfinale ☺️ Nur vier Teams darunter „ttc“ mit @timbowcs aber auch @EntropyGamingDE Wir sind gespannt wer ins Finale kommt. pic.twitter.com/R5DUXl3IOY — Caseking_Community_Cup (@CasekingC) March 8, 2019

Starkes Finale

Am Ende setzten sich die beide Teams aber durch und landeten im Finale. Gespielt wurde auf der Map de_mirage. In der ersten Hälfte setzte sich „ttc“ hier mit 10 zu 4 Punkte merklich ab. Doch das änderte sich in der zweiten Hälfte und „Entropy“ drehte noch mal richtig auf mit 10 Punkten. Die Aufholjagd zahlte sich am Ende aber leider nicht aus und so gewann „ttc“ verdient mit 16:14 Punkten.

Damit sicherte sich das Team nicht nur weitere Punkte im Gesamtklassement, sondern auch den schicken Preis aus dem Hause Seasonic. Zu gewinnen gab es nämlich für jedes Team-Mitglied ein Focus Golf 450FM Netzteil von Seasonic.

Tag 8 mit Preise von Nitro Concepts

Doch noch ist der Caseking Cup nicht vorbei. Es warten noch drei weitere Spieltage auf euch. Und die letzten drei Tage werden ganz besonders, denn hier gibt es dank unseres Partners Caseking richtig fette Preise zu gewinnen. An Tag 8 kann nämlich jedes Teammitglied einen S 300 Gaming Stuhl von Nitro Conpects gewinnen. Somit meldet euch jetzt schnell an und sichert euch den Gaming-Stuhl und noch die Chance auf die 500 Euro Preisgeld. Wir freuen uns auf euch.