Team „WATD0INK“ gewinnt auch Spieltag 4 des Caseking Community Cup

Letzten Freitag fand der nunmehr vierte Spieltag des Caseking Community Cup statt. Auch diesmal gab es wieder zahlreiche Anmeldungen. An den Start gegangen sind insgesamt 25 Teams. Mit dabei auch wieder einige bekannte Teams aus den vergangen Spieltagen wie „ynnckFAN“ oder „Allst4rs“. Doch unter allen Teams gab es einen Favoriten, der sich auch diesmal wieder ins Finale kämpfen konnte.

Team „watd0ink“ gewinnt auch Spieltag 4

Die Rede ist von Team „watd0ink“, die auch schon an Spieltag zwei und drei den Sieg davontragen konnten. Nach vielen spannenden Matches konnten sie mal wieder beweisen, dass sie nicht durch Glück die letzten beiden Wins davongetragen haben. Jedoch mussten die Team bis zum Einzug ins Finale einen kühlen Kopf bewahren, denn leider galt es einige technische Probleme in Sachen Server und Faceit zu meistern. Am Ende standen sich dann Team „WIZZEMAC“ und Team „watd0ink“ auf der Map de_mirage gegenüber.

Und diesmal hatte es „WATD0INK“ nicht so leicht, sodass sie ganze 9 Punkte an das gegnerische Team abgeben mussten. Aber auch diese Punkte änderten am Ende nichts an ihrem klaren Sieg von 16:9. Damit hat das Team rund um devraNN von Euronics Gaming nun insgesamt 75 Punkte und somit gute Chancen, sich das Preisgeld von 500 Euro am Finaltag zu sichern.

Caseking Cup weiterhin offen

Doch von dem Erfolg sollten sich andere Teams nicht abschrecken lassen, denn bisher ist der Ausgang des Casekings Cups weiterhin völlig offen. Es erwarten euch nämlich noch sechs weitere, spannende Spieltage, bei denen die Karten noch komplett neu gemischt werden könnten. Somit habt ihr, eure Mates und oder Teams noch weiterhin die Chance, am Caseking Cup teilzunehmen, um euch fette Hardware-Preise zu sichern und im Finale die 500 Euro Preisgeld an euch zu reißen.

Die Anmeldung für den fünften Spieltag ist übrigens schon offen und völlig kostenlos.

Weitere Informationen zum Turnier, den Spieltagen und den Ergebnissen findet ihr auf der Turnierseite zum Caseking Community Cup.Wir freuen uns auf euch!