Team „watd0ink“ gewinnt den 2. Spieltag des Caseking Community Cups

Caseking Community Cup: 2. Spieltag startet heute Abend um 19:00 – Jetzt anmelden!

Heute Abend geht der Caseking Community Cup in die zweite Runde. Solltet ihr den ersten Spieltag am vergangenen Freitag verpasst und den glorreichen Sieg von Team "AND1" auf de_cache nicht mitbekommen haben, habt ihr am 01.02. ab 19:00 erneut die Chance, anzutreten und zu zeigen, wie fit euer Squard in CS:GO unterwegs ist. Wollt ihr euch beweisen oder die allabendliche Lan-Party auf ein neues Level heben, seid ihr bei unserem Turnier also genau richtig. Caseking Community Cup: Alle Infos zu