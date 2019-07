Der Hype um Teamfight Tactics nimmt kein Ende. Am kommenden Mittwoch, den 17. Juli steht der nächste große Patch an, der uns einen neuen Champion und den Ranked-Modus schenkt. Derzeit wird aber ein weiteres Feature auf dem PBE ausgetestet: Extrem starke 4-Sterne-Champions kämpfen sich über das Schlachtfeld. Was hat es damit auf sich?

Teamfight Tactics: Aller guten Dinge sind… 4?

Ihr kennt das Spiel: Unter anderem könnt ihr euer Team aufwerten, indem ihr das Champion-Level auf 3 bringt und damit die stärkste Form der jeweiligen Figur erreicht. Auf dem PBE wurden nun 4-Sterne-Champions entdeckt.

Ginge man nach dem bisherigen Konzept der Levelaufwertung, müsstet ihr 27 mal denselben Champion auf eure Bank bzw. euer Spielfeld bringen. Ihr denkt das ist nicht möglich? Das hat sich Riot wohl auch gedacht und das neue Feauture mit einem speziellen Item verwoben.

Schutzengel/Guardian Angel

Falls ihr in der TFT-Materie seid, kennt ihr sicherlich das Combi-Item Schutzengel (Guardian Angel). Ihr erhaltet es, wenn ihr das Riesenschwert (B. F. Sword) und die Kettenweste (Chain Vest) miteinander kombiniert. Der Träger der Item-Combo wird mit 500 Lebenspunkten wiederbelebt und kann unter Umständen am Ende die Partie noch entscheiden. Diese Item-Combo ist gut, aber gehört nicht zu den beliebtesten. Der neue Effekt könnte an diesem Umstand rütteln. Denn gebt ihr einem 3-Sterne-Champion das Item Schutzengel, so wird aus ihm ein Level-4-Champion. Bedeutet: Seine Attribut-Werte steigen, er wird stärker und zäher.

Chancenlos im Angesicht eines 4-Sterne-Champs?

Ein 4-Sterne-Champion wird selbstredend stärker sein als sein Vorgänger. Einige PBE-Spieler berichten aber, dass die neue Spezies nicht unbesiegbar ist. Natürlich hängt die Machtstellung auch von den restlichen Items ab, die der Träger inne hat und auch die Team-Combo spielt mit hinein.

Auch wissenswert: Schutzengel lässt sich nicht stacken – einen Level-5-Champion werdet ihr also nicht erschaffen können.

Wie angedeutet, kommt Patch 9.14 am kommenden Mittwoch auf uns zu. Wir halten euch in unserer Patchnote-Liste immer auf dem Laufenden.