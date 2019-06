Heute in der Nacht vom 25.6 bis 26.6.2019 wird Teamfight Tactics mit dem neuen League of Legends Patch 9.13 erscheinen.

Damit du gleich mit den wichtigsten Tips zum Start des Games versorgt bist, haben wir diese für dich zusammengefasst. Aber keine Sorge. Teamfight Tactics ist gar nicht so schwer wie Du denkst. Es langen meist schon ein paar Spiele, um das Grundprinzip zu verstehen. Hier unsere Anfänger-Tipps:

Mana und Ultimates

Um Deine Ultimate zu verwenden, benötigst Du genug Mana. Mana erhältst du auf unterschiedliche Weisen. Entweder über Auto-Attacks, oder über den Schaden, den du erhältst. Das bedeutet zum Beispiel für Tanks, dass sie schnell Ultimates casten können, wenn Sie in der Frontline viel Schaden erhalten, da dadurch ihr Mana schnell ansteigt. Ein anderer Weg ist mit viel Attack-Speed und Auto-Attacks zu spielen (Rage-Blade ist hier z.B. viel besser als die Träne).

Teamfight Tactics ist ein Ökonomie-Spiel

Du erhälst jede Runde Gold und es gibt auch Zinsen in TFT. Wenn du zum Beispiel eine Runde mit 10 Gold beendest, erhälst du in der nächsten Runde ein Bonusgold zusätzlich. Bei einer Runde mit 20 Gold erhältst du in der nächsten zwei Gold. Also immer 10% der Goldmenge am Ende einer Runde. Allerdings nur bis zu einer Höhe von 50 Gold. Sprich Du kannst nie mehr als 5 Gold Zinsen erhalten.

Es kann also eine gute Strategie sein, sich immer in einem Bereich um die 50 Gold aufzuhalten. Allerdings kann man auch ganz anders spielen. Wenn man sein Gold für das „Rollen“ verwendet, hat man die Möglichkeit relativ früh im Spiel schon Level 2 und Level 3 Einheiten zu erhalten und dadurch das Spiel schnell zu dominieren.

Immer eine Strategie festlegen

Dieser Tipp scheint simpel zu sein. Klar ist es wichtig, sich vorher zu überlegen, auf welche Kombination du gehen willst. Allerdings solltest du auch immer flexibel genug sein, deine Strategie zu adaptieren. Hier benötigt man tatsächlich einige Erfahrung und ein paar Spiele, damit man seine Strategie immer erfolgreicher durchziehen kann.

Teamfight Tactics hat auch mit Glück und Pech zu tun

Wie jeder Auto-Battler hat auch Teafight Tactics zu einem gewissen Anteil immer mit Glück und Pech zu tun. Solltest du also einmal eine Pechsträhne haben, verliere nicht gleich die Nerven. Langfristig werden sich die besseren Spieler immer durchsetzen, auch wenn es kurzfristig mal zu einer Loss-Streak kommen kann.

Beobachte Deinen Gegner

Auch dieser Tipp scheint einfach zu sein. Wenn Du aber in den höheren Elo-Ranks spielst, dann wird dieser Faktor immer wichtiger. Ähnlich wie bei Kartenspielen, in denen es nur eine bestimmte Anzahl an Karten gibt (z.B. 4 Asse), gibt es auch von den höheren Units nur eine gewisse Anzahl im Spiel. Auch hier wieder ein Beispiel: Wenn der Gegner schon 3 Sorcerer hat, dann ergibt es wenig Sinn, selbst noch auf Sorcerer zu gehen, da die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass ich noch einen Roll auf diese Unit erhalte.

Weiterhin ist es wichtig, dem Gegner die Gegenstände zu klauen, die er möglicherweise benötigt. Auch dies geht nur, wenn Du ihn gut beobachtest.

In Teamfight Tactics sind Items sehr wichtig

Die Gegenstände in TFT sind sehr schnell zu erhalten und sehr stark. Eines der wichtigsten Items ist der goldene Spatula. Mit diesem kannst Du die besten Gegenstände erstellen. Ziel sollte es sein, ihn früh zu bekommen. Am besten Du verwendest einfach unser Cheat Sheet zu den Items im Spiel. Die Frage sollte immer sein: Was sind starke Gegenstände und welche davon brauche ich für meine Units?

Jetzt wünschen wir euch viel Erfolg bei euren ersten Games in Teamfight Tactics.