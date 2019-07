Seit dem 26. Juni könnt ihr euch in Teamfight Tactics die Rübe einhauen, Strategien abwägen und eure Kontrahenten auf den hintersten Plätzen geschlagen zurücklassen. Der noch junge Spiel-Modus von LoL wird beinahe täglich von Riot Games durch Updates und Patchnotes aktualisiert. Wir werden euch von nun an über alle Änderungen an den Items und Champion-Fähigkeiten informieren, damit ihr up-to-date seid und eure strategischen Überlegungen anpassen könnt.

Update: Heute ist Patch 9.14 veröffentlicht worden. Wir haben zwar bereits einige Änderungen angesprochen, nun gehen wir ins Detail!

Patchnotes in der Übersicht

Damit ihr immer Up-to-date seid, listen wir euch alle vergangenen und noch ausstehenden Updates auf:

Patch Datum der Veröffentlichung 9.1 9. Januar (Mittwoch) 9.2 24. Januar (Donnerstag) 9.3 6. Februar (Mittwoch) 9.4 21. Februar (Donnerstag) 9.5 6. März (Mittwoch) 9.6 20. März (Mittwoch) 9.7 3. April (Mittwoch) 9.8 17. April (Mittwoch) 9.9 1. Mai (Mittwoch) 9.10 14. Mai (Dienstag) 9.11 30. Mai (Donnerstag) 9.12 12. Juni (Mittwoch) 9.13 26. Juni (Mittwoch) 9.14 17. Juli (Mittwoch) 9.15 31. Juli (Mittwoch) 9.16 14. August (Mittwoch) 9.17 28. August (Mittwoch) 9.18 11. September (Mittwoch) 9.19 25. September (Mittwoch) 9.20 9. Oktober (Mittwoch) 9.21 23. Oktober (Mittwoch) 9.22 6. November (Mittwoch) 9.23 20. November (Mittwoch) 9.24 11. Dezember (Mittwoch)

Patchnotes 17. Juli (9.14)

Wochenlang wurden anstehende Buffs, Nerfs und Neuzugänge auf dem PBE getestet, heute ist es endlich soweit: Der große Patch 9.14 ist veröffentlicht worden. Was ist alles neu?

Neu: Ranked-Modus

Ihr habt es womöglich schon gehört: Mit dem Patch 9.14 zieht auch der Ranked-Modus ins Spielgeschehen ein. Von nun an macht es einen Unterschied, ob ihr erster oder letzter werdet, denn TFT belohnt oder bestraft euch je nach Platzierung bzw. Rang.

Neuer Champion: Twisted Fate

Die Piraterie bekommt Zuwachs und wir finden: das wird auch Zeit! Bisher brauchtet ihr 3 von 4 Piraten, um den Buff auszulösen, der euer Portmonnaie ordentlich auffüllt. Nicht immer gelingt diese Zusammenstellung. Mit Twisted Fate vereinfacht sich dieses Vorhaben nicht nur, zudem rückt auch die Kombo Pirat/Zaubermeister (Pirate/Sorcerer) in den Fokus. Diese Synergie kommt bisweilen eher selten vor.

Twisted Fate kostet 2 Gold und besitzt die Fähigkeit „Zieh eine Karte“:

Twisted Fate wählt eine magische Karte aus seinem Kartenstapel und benutzt sie für seinen nächsten Angriff, wodurch dieser zusätzliche Effekte verursacht.

aus seinem Kartenstapel und benutzt sie für seinen nächsten Angriff, wodurch dieser zusätzliche Effekte verursacht. Goldene Karte : verursacht magischen Schaden und betäubt zufällig einen Gegner.

: verursacht magischen Schaden und betäubt zufällig einen Gegner. Blaue Karte : verursacht magischen Schaden und stellt Mana wieder her (auch bei in der Nähe befindlichen Teammates)

: verursacht magischen Schaden und stellt Mana wieder her (auch bei in der Nähe befindlichen Teammates) Rote Karte: verursacht magischen Schaden an Einheiten um das Ziel herum und verlangsamt diese 2, 5 Sekunden lang.

System-bezogene Änderungen

Das Gesicht von Teamfight Tactics wird neue Züge erhalten, denn grundlegende Mechaniken werden mit dem neuen Patch angepasst.

Attack Speed:

Attack Speed steht nun im Verhältnis zur Basis-Attack-Speed. Oder einfacher: Champions mit geringer Attack Speed erhalten auch weniger Nutzen aus Attack-Speed-steigernden Items und andersherum.

PvE-Runden:

Wenn ihr in den PvE-Runden kein Item erhaltet, droppt der Gegner stattdessen Gold.

kein Item erhaltet, droppt der Gegner stattdessen Gold. Dragon und Elder Dragon profitieren nicht länger vom Drachen-Bonus wie ihn z.B auch Aurelion Sol und Shyvana nutzen. Alle Zaubermeister dürften sich über diesen Umstand freuen.

Ranked-Modus:

Die Gruppengröße ist in allen Rängen auf drei (vorher: fünf) Spieler begrenzt.

Level-Übergänge

Um von Level 8 auf Level 9 zu kommen, benötigt ihr nun 64 XP (statt 70 XP).

Fähigkeits-Ziel

Fähigkeiten, die auf Champions mit geringer Gesundheit abzielen, bestimmen nun die „niedrigste HP“ nach HP-Prozentsatz anstelle der Gesamt-HP.

Shop/Champion-Pool

Wenn ihr euren Shop (Champion-Auswahl) rerollt, nachdem ihr aufgrund der erhaltenen Runden-XP aufleveln konntet, geht auch die Champion-Leiste (dein eigener Pool) vom neuen und nicht vom alten Level aus.

User Interface

Mithilfe eines überarbeiteten Interface werden deutlich mehr Informationen bezüglich Damagezahlen (Schaden der Champion in jeder Runde) ersichtlich.

werden deutlich bezüglich (Schaden der Champion in jeder Runde) ersichtlich. Ihr könnt nun erkennen, wie sich euer Gewinn in Form von Gold (Inklusive Winning-Streak ) zusammensetzt.

(Inklusive ) zusammensetzt. Auch erfahrt ihr mit einem Rechtsklick auf einen Champion, wie hoch seine Stats (Angriff, Verteidigung, Magie-Resistenz etc.) ausfallen.

Tier 1 Champions

Darius:

Fähigkeit wird nicht ausgelöst, wenn zu Beginn des Wirkens keine Feinde in Reichweite sind

Elise:

Kosten : 1 statt 2 Gold

: 1 statt 2 Gold Die Spinnen (Effekt) profitieren nun auch vom Dämon-Buff

Manakosten erhöht sich von 75 auf 100

erhöht sich von 75 auf 100 Anzahl der Spinnen werden von 2/3/4 auf 1/2/4 umgeändert

werden von 2/3/4 auf 1/2/4 umgeändert HP verringert sich von 500 auf 450

verringert sich von 500 auf 450 Die Verteidigung verringert sich von 25 auf 20

Fiora:

Attack-Speed erhöht sich von 0,7 auf 1,0

erhöht sich von 0,7 auf 1,0 Der Schaden erhöht sich von 100-250 auf 100-400

Graves:

Die HP verringert sich von 500 auf 450

Vayne:

Attack-Speed erhöht sich von 0,6 auf 0,65

Warwick:

Der Fähigkeit wurden On-Hit-Effekte hinzugefügt

Tier 2 Champions

Ahri:

Es wurde ein Fehler behoben , durch den Ahris Fähigkeit keinen Schaden verursachte

, durch den Ahris Fähigkeit keinen Schaden verursachte Ihre Fähigkeit zielt nun neu , wenn das Ziel während der Zauberzeit stirbt

, wenn das Ziel während der Zauberzeit stirbt Das Ziel ihrer Fähigkeit ist nicht länger ein zufälliger Feind sondern das aktuelle Angriffsziel

Blitzcrank:

Es wurde ein Fehler behoben , durch den Blitzcrank eine Einheit vom Brett haken konnte, wenn er während des Wirkens starb.

Verbündete in der Nähe zielen nun eher auf die Unit, die Blitzcrank herangezogen hat

Braum:

Nun wird korrekt visualisiert , dass Braums Schild einen Prozentsatz des gesamten ankommenden Schadens reduziert

, dass Braums Schild einen Prozentsatz des gesamten ankommenden Schadens reduziert Der Schaden erhöht sich von 60-90% auf 70-90%

erhöht sich von 60-90% auf 70-90% Manakosten verringern sich von 75 auf 50

verringern sich von 75 auf 50 Das Ziel der Fähigkeit ist nicht mehr ein in der Nähe befindlicher Feind, sondern der am weitesten entfernte

Lucian:

Der Schaden des zweiten Schusses wird von 65/150/235 auf 150/250/350 erhöht

Pyke:

Manakosten erhöhen sich von 100 auf 125

erhöhen sich von 100 auf 125 Am Anfang hat Pyke nicht 50 sondern 75 Mana zur Verfügung

Rek’Sai:

Die „Vergrab-Zeit“ verringert sich von 1,5 Sekunden auf 1 Sekunde

verringert sich von 1,5 Sekunden auf 1 Sekunde die Knockup-Dauer erhöht sich von 1,25 auf 1,75

erhöht sich von 1,25 auf 1,75 Der Schaden erhöht sich von 150-250 auf 150-350

Shen:

Am Anfang hat Shen statt 50 ganze 100 Mana zur Verfügung

Tier 3 Champions

Aatrox:

Manakosten verringern sich von 100 auf 75

verringern sich von 100 auf 75 Der Schaden erhöht sich von 350-850 auf 400-1000

Gangplank:

Der Fähigkeit wurden On-Hit-Effekte hinzugefügt

hinzugefügt Animations-Bugs wurden gefixt

wurden gefixt Attack-Speed erhöht sich von 0,6 auf 0,65

erhöht sich von 0,6 auf 0,65 HP erhöht sich von 650 auf 700

Katarina:

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ihre Fähigkeit die Heilung des Feindes nicht richtig verhinderte

Kennen:

Schaden erhöht sich von 300-660 auf 400-900

erhöht sich von 300-660 auf 400-900 Attack Damage erhöht sich von 60 auf 70

Morgana:

Ihre Fähigkeit wirkt nicht, wenn sich zu Beginn keine Feinde in Reichweite befanden

wirkt nicht, wenn sich zu Beginn keine Feinde in Reichweite befanden Der Schaden erhöht sich von 250-450 auf 300-450

Poppy:

Verteidigung erhöht sich von 30 auf 40

erhöht sich von 30 auf 40 Die Betäubungsdauer erhöht sich von 1,5/2,5/3,5 auf 2/3/4

erhöht sich von 1,5/2,5/3,5 auf 2/3/4 Anzahl der Treffer erhöht sich von 1 auf 1/2/3

Rengar:

Der Attack-Speed-Buff ist nun multiplikativ

Shyvana:

Die Attack-Speed erhöht sich von 0,65 auf 0,7

erhöht sich von 0,65 auf 0,7 HP wird von 550 auf 650 erhöht

wird von 550 auf 650 erhöht Der Bonus-Attacken-Schaden während der Drachen-Form erhöht sich von 60-160 auf 100-200

Veigar:

Der Schaden gegenüber Champions mit geringerem Level erhöht sich von 9999 auf 19999

gegenüber Champions mit geringerem Level erhöht sich von 9999 auf 19999 Manakosten verringern sich von 85 auf 75

Volibear:

HP erhöht sich von 650 auf 700

erhöht sich von 650 auf 700 Attack-Speed erhöht sich von 0,55 auf 0,65

erhöht sich von 0,55 auf 0,65 Manakosten verringern sich von 100 auf 75

verringern sich von 100 auf 75 Der verhältnismäßige Schaden der Attacke „Blitzschaden“ erhöht sich von 60-100% auf 80-100%

Tier 4 Champions

Akali:

Es wurde eine Reihe von Fehlern behoben, die manchmal dazu führten, dass sie keinen Schaden verursachte

die manchmal dazu führten, dass sie keinen Schaden verursachte Ihre Fähigkeit wirkt nicht, wenn zu Beginn des Effekts keine Feinde in Reichweite sind

Brand:

Manakosten erhöhen sich von 100 auf 125

Cho’gath:

HP verringert sich von 1100 auf 1000

verringert sich von 1100 auf 1000 Knockup-Dauer verringert sich von 2/2,25/2,5 auf 1,5/2/2,5

Draven:

Attack-Speed verringert sich von 0,85 auf 0,75

Gnar:

HP verringert sich von 850 auf 750

verringert sich von 850 auf 750 Verteidigung verringert sich von 35 auf 30

Leona:

Manakosten verringern sich von 150 auf 100

Sejuani

Betäubungsdauer verringert sich von 3/4/5 auf 2/3,5/5

Tier 5 Champions

Anivia:

Die Fähigkeit bricht nicht ab, wenn Anivia stirbt

Miss Fortune:

Das Fähigkeitsziel ist nicht länger ein zufälliger Feind, sondern das aktuelle Angriffsziel

ist nicht länger ein zufälliger Feind, sondern das aktuelle Angriffsziel Fähigkeit wird neu ausgerichtet, wenn das Ziel während des Wirkens stirbt

wird neu ausgerichtet, wenn das Ziel während des Wirkens stirbt Es wurde ein Fehler behoben , durch den sich Miss Fortune manchmal bewegte und die Flugbahn ihres Ults während des Wirkens änderte

, durch den sich Miss Fortune manchmal bewegte und die Flugbahn ihres Ults während des Wirkens änderte Manakosten erhöhen sich von 75 auf 100

Yasuo:

Der Fähigkeit wurden On-Hit-Effekte hinzugefügt

wurden hinzugefügt Betäubungsdauer erhöht sich von 1,25 auf 1,5

erhöht sich von 1,25 auf 1,5 Schaden erhöht sich von 150/250/350 auf 150/350/550

Fähigkeiten

Dämon (Demon): Die Chance auf Manaverbrennung ändert sich von 40/60/80% auf 25/50/85%

Was bedeutet das für’s Gameplay?

Ist ein Dämon auf Level 1, verbrennt er deutlich weniger Mana als vorher und ist dadurch schwächer. Schafft ihr es aber, einen 2-Sterne- oder gar 3-Sterne-Champion zu entwickeln, kann die Änderung ganz klar als Buff verstanden werden.

Elementarmagier (Elementalist): Die HP des Golems verringert sich von 3000 auf 2500; Der Angriffsschaden wird von 200 auf 100 reduziert.

Was bedeutet das für’s Gameplay?

Der Elementarmagier-Buff ist nicht zu verachten. Der Golem konnte mit seinen 3000 HP als guter Tank herhalten, die neuen Stats entwerten die Rolle ein wenig. Nichtsdestotrotz ist der Golem auch jetzt noch ein starker Pseudo-Champion.

Bewahrer (Guardian): Der Rüstungs-Buff kann nun nicht mehr nur zwei Mal, sondern beliebig oft gestackt werden.

Was bedeutet das für’s Gameplay?

Der Patch bessert den Bewahrer-Buff auf, da er nun je nach Bedürfnis gesteigert werden kann. Leider erhaltet ihr Leona erst im Mid- bzw. End-Game, sodass auf diese Fähigkeit auch erst spät Vorteile bringen kann.

Revolverheld (Gunslinger): Verbesserte Visualisierung von Gunslinger Flächenschaden-Attacken. Es wurden außerdem einige Fehler behoben, bei denen zusätzliche Gunslinger-Angriffe bei hohen Angriffsgeschwindigkeiten fehlschlagen konnten. Der Zusatztreffer hat zuvor einen zufälligen Gegner getroffen, nun wird zufällig einer von zwei in der Nähe befindlicher Champion ausgewählt.

Was bedeutet das für’s Gameplay?

Ob diese Änderungen als Buff oder Nerf verstanden werden, ist situationsabhängig. Der Gunslinger trifft nun die Champions, die sich in der Nähe tummeln. Diese sind in den meisten Fällen eine größere Bedrohung für den Revolverhelden. Allerdings schützt der Champion so eher sich selbst und nicht seine Kumpanen.

Pirat: Das durchschnittliche Gold, das pro Runde zusätzlich gewonnen wird, verringert sich im Schnitt von 2 auf 1,6 Gold.

Was bedeutet das für’s Gameplay?

Ganz einfach: Ihr bekommt insgesamt weniger Gold. Helfen tut’s sicherlich nicht.

Gestaltwandler (Shapeshifter): Gestaltwandler erhalten jetzt die richtige Menge an Gesundheit, wenn sie sich verwandeln. Bisher haben sie die Gesundheit, die sie durch ihre Sternstufe erhalten haben, nicht berücksichtigt. Zudem gewinnen sie bei Verwandlung nicht 100% der HP, sondern nur noch 60%.

Was bedeutet das für’s Gameplay?

Dieser Nerf tut wirklich weh. Gestaltwandler erholten sich bei Verwandlung komplett, nun nur noch knapp um die Hälfte. Ob sich die Synergie noch lohnt, ist fraglich.

Wild: Die Attack-Speed pro Stack wird von 7% auf 8% erhöht.

Was bedeutet das für’s Gameplay?

Diese Änderung wird nicht allzu viel Auswirkung zeigen. Zumindest können wir uns das nicht vorstellen. Dafür wird der Shapeshifter-Nerf etwas aufgefangen.

Items

Dadurch, dass die Items bisher nach dem Zufallsprinzip gedroppt wurden, war auch das Erzielen des ersten Ranges teilweise glücksabhängig. Zumindest konnten gute Items die Gewinnchancen immens erhöhen. Von nun an gibt es garantierte Item-Drops. Zudem ändern sich auch die Items selbst:

Generell

Items profitieren nicht länger von der Fähigkeitsstärke

Das Item Pfannenwender (Spatula) verdoppelt die Stärke seiner „Schwesterkomponente“ (Kombi-Item). Beispielsweise gewährt Youmus Geistklinge (Youmuu’s Ghostblade) 40 Schaden statt 20.

Verfluchte Klinge (Cursed Blade)

Die verfluchte Klinge reduziert den auserwählten Champion nun auf 0 Sterne.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Verfluchte Klinge die Stufe eines feindlichen Champions zurücksetzte, wenn sie ein zweites Mal ausgelöst wurde.

Gefrorenes Herz (Frozen Heart)

Der Effekt wirkt sich jetzt gleichmäßiger auf alle Einheiten in der Nähe des Trägers aus.

Schutzengel (Guardian Angel)

Zeit, bis zur Wiederbelebung wurde verkürzt von 4 auf 2 Sekunden.

Statt 500 HP werden 100 HP wiederhergestellt.

Schutzengel setzt nun auch den Grievous Wounds-Effekt zurück.

Guinsoos Wutklinge (Guinsoo’s Rageblade)

Gestackter Attack-Speed wurde von 3% auf 4% erhöht.

Hextech Gunblade

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Zauber Lebensraub manchmal nicht gewährt wurde.

Das Hextech Gunblade profitiert nicht länger von Item-Effekten.

Ionischer Funke (Ionic Spark)

Verursacht jetzt Angriffsschaden anstelle von magischem Schaden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ionic Spark 75 statt 200 Schadenspunkte verursachte.

Amulett der einsamen Solari (Locket of the Iron Solari)

Zu Beginn der Runde schirm der Träger nun alle Champions zwei Felder links und rechts von sich ab.

Schildwert: wurde von 200 auf 300 erhöht.

Luden’s Echo

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ziele nicht den richtigen Schaden erlitten haben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Luden’s Echo bei einfachen Angriffstreffern, aber nicht bei Fähigkeitstreffern ausgelöst wurde.

Primärer Zielschaden wurde von 100 auf 200 erhöht.

Flächenschaden: Aus dem skalierbaren Schaden 0 + 1.0 AP wird ein festgesetzter Schaden von 200.

Morellonomikon (Morellonomicon)

Maximaler HP-Schaden pro Sekunde wurde von 2,5% auf 3% erhöht.

Schnellfeuer-Geschütz (Rapidfire Cannon)

Gebt ihr Nidalee das Schnellfeuer-Geschütz, hält der Effekt nur so lange an, bis sie die Form wieder zur Nahkämpferin wechselt (RIP RFC Nidalee).

Rekursivbogen (Recurve Bow)

Die Attack-Speed wurde von 15% auf 20% erhöht.

Befreiungsschlag (Redemption)

Effekt wird bei 25% Gesundheit ausgelöst.

Schädigt keine Feinde mehr.

Runaans Wirbelsturm (Runaan’s Hurricane)

statt zwei wird nur noch ein zusätzlicher Gegner angegriffen.

Mit Runaans Wirbelsturm werden die zusätzlichen Gegner nur noch mit 25%-igem Schaden angegriffen statt mit 50%-igem.

Neu sind On-Hit-Effekte (Exekutionstreffer).

Umarmung des Seraphen (Seraph’s Embrace)

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Effekt von Umarmung des Seraphen nicht gestackt werden konnte.

Statikks Stich (Statikk Shiv)

Trifft jetzt immer 3 zusätzliche Ziele und nicht alle Champions in einem Frontalkegel.

Wird jetzt maximal einmal pro Startangriff aktiviert.

Dornenpanzer (Thornmail)

Reflektierter Schaden wurde von 25% auf 35% des erlittenen Schadens erhöht.

Dieser Effekt bezieht sich nicht auf magischen Schaden sondern auf direkten Schaden.

Warmog’s Rüstung (Warmog’s)

Regeneriert nicht mehr 3% der maximalen HP sondern 6% der fehlenden HP.

Zeke’s Herald

Gewährt jetzt nur Angriffstempo für Champions, die sich zwei Felder links und rechts vom Träger befinden.

Angriffsgeschwindigkeit Aura wird von 10% auf 15% erhöht.

Weitere Bugfixes

Neben den bereits aufgezählten Bugfixes sind noch zu nennen:

Raketen-VFX des verzauberten Kristallpfeils (Enchanted Crystal Arrow – Ash) wurde aktualisiert.

Der verzauberte Kristallpfeil spielt jetzt Geräusche ab.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Champions, die nach dem Kombinieren von drei Champion- Versionen ein neues Level erreichten, den Champion manchmal duplizierten.

Das erneute Verbinden mit einem TFT-Spiel verhindert nicht mehr, dass Statistiken zum Spielende angezeigt werden.

Es wurde eine Reihe von Fehlern behoben, die dazu führten, dass Nahkampf-Champions sich nicht mehr bewegten.

Patchnotes 7. Juli 2019 (9.13)

Demnächst wird der beliebte Champion Pyke generft und auch der oftmals als bestes Combo-Item betitelte Speer von Shojin büßt etwas von seiner Macht ein. Dem Yordle-Buff hingegen kommt der neue Patch zugute.

Champions

Pyke

Phantom-Sog: Betäubungsdauer reduziert sich von 2.5/3/3.5 auf 2/2.5/3

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Dadurch, dass Pyke (Assassine/Pirat) einen Gegner weniger lang kampfunfähig macht, wird er auch schneller wieder angegriffen als zuvor. Seine Fähigkeit ist somit nicht mehr ganz so übermächtig wie zuvor. Trotzdessen wird der Champion eine gute Wahl bleiben.

Fähigkeiten

Yordle: Die Chance auszuweichen (dodgen) erhöht sich von 20%/50% auf 25/60%

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Der Yordle-Buff erhöht die Chance, den Gegnern bei Angriffen auszuweichen. Im Vergleich zu anderen Origins können die Yordles aber nur im Sechserpack wirklich punkten. Und die voll zu bekommen, stellt eine wahre Herausforderung dar. Durch die nun erhöhte Chance zu dodgen, könnten mehr Spieler versuchen, die Origin aufzustellen. Leider sind die Yordles für sich genommen relativ schwach, sodass es schwer wird, das Lategame überhaupt zu erreichen.

Items

Speer von Shojin: Pro Angriff werden 15% statt 20% des maximalen Manas gewährt

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Laut Browning (Senior Champion Designer) litt das Item bislang unter einem Bug, der dem Champion mehr Mana zurückgab, als beabsichtigt war. Mit dem Fix kann der Träger nun nicht mehr in kürzester Zeit mehrere Gegner lahmlegen. Das Item gehört aber weiterhin zu den stärksten und gewinnbringendsten Item-Combos überhaupt.

Patchnotes 1. Juli

Champions

Elise

Die Spinnen-Form kostet statt 100 nur noch 75 Mana

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Elise ist kein allzu starker Champion. Da sie nun weniger Mana für ihre Fähigkeit einsetzen muss und sich somit öfter verwandeln kann, wird sie etwas stärker. Strebt ihr den Dämonen-Boost an, kommt ihr manchmal nicht drumherum, Elise auf’s Feld zu stellen. Der Patch spielt euch in die Karten.

Kennen

Angriffsschaden wird von 60 auf 70 erhöht

wird von 60 auf 70 erhöht Angriffsgeschwindigkeit wird von 0.6 auf 0.65 erhöht

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Kennen wird gleich doppelt geboostet. Auch wenn die Änderungen lapidar wirken, können die leicht erhöhten Zahlen sich potenzieren. Kennen ist zudem ein Elementarmagier und ruft zusammen mit zwei weiteren einen Golem auf’s Feld, der als Tank ziemlich viel Schaden einstecken kann.

Poppy

Gesundheit wird von 750 auf 800 erhöht

wird von 750 auf 800 erhöht Wächters Urteil: Mana-Kosten werden von 100 auf 75 reduziert.

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Auch Poppy wird zweifach aufgewertet. Sie spielt ihre Fähigkeit nun schneller aus und kann zusammengenommen mit der erhöhten Gesundheit kriegsentscheidend sein.

Varus

Durchdringender Pfeil: Die Mana-Kosten werden von 100 auf 75 reduziert

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Varus kann in der gleichen Zeit öfter seine Fähigkeit einsetzen. Da der tödliche Vollstrecker an sich schon relativ stark ist, kraxelt er die Karriereleiter weiter empor.

Veigar

Urknall: Die Mana-Kosten werden von 100 auf 85 reduziert; der Schaden wird von 300/450/600 auf 300/500/700 erhöht.

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Veigar ist teuer zu erstehen (3 Gold) und damit auch relativ schwer zu leveln. Die erhöhten Werte machen diese Defizite zumindest halbwegs wieder gut. Dass der Yordle-Buff geboostet wird (am 7. Juli) stärkt die Überlegung, Veigar mit ins Team zu holen.

Volibear

Angriffsgeschwindigkeit wird von 0.5 auf 0.55 erhöht

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Der Volibear ist eines der angriffsstärksten Eiswesen und nun auch noch leicht schneller. Da ihr den Buff der Eiswesen bereits bei zwei aufgestellten Champions erhaltet, ist Volibear immer eine gute Alternative.

Miss Fortune

Feuer Frei!: Mana-Kosten werden von 100 auf 75 reduziert

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Miss Fortune als Tier 5 Unit gehört zwar nicht zu den stärksten Champion überhaupt, doch kann sie mit dem Patch nicht nur länger, sondern auch öfter.

Karthus

Requiem: Mana-Kosten werden von 100 auf 85 reduziert

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Ähnlich wie bei Miss Fortune profitiert ein eh schon guter Kämpfer vom neuen Patch.

Fähigkeiten

Dämon (Origin): Chance auf Verbrennen steigt von 30/50/70% auf 40/60/80%

Was ändert der neue Patch am Gameplay?

Dämonen galten vor dem Patch als vergleichsweise schwach. Seit der Fähigkeits-Aufwertung kann ein Team mit vielen Dämonen ordentlich austeilen.