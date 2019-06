Teamfight Tactics (TFT): Die besten Team-Combos fürs Gewinnen im Late-Game

Tft, was kurz für Teamfight Tactics steht, ist erst vor kurzem auf den Live-Server gekommen. Wir haben aber bereits in der Closed Beta auf dem PBE-Server eine ganze Menge gespielt, um euch mit den wichtigen Infos versorgen zu können (und weil das Spiel ganz schön Spaß macht). Wie in anderen Auto Chess-Varianten gibt es in Teamfight Tactics auch beinahe optimale Builds für euer Team. Wir haben die sechs besten Combos für euch aufgezählt, die euch hoffentlich schnell zum Sieg führen werden. Wir sehen uns dann auf dem Spielfeld. Falls ihr euch für eine mögliche Handy-Version von TFT interessiert, könnte dieser Artikel etwas für euch sein.

4 Wild, 3 Shapeshifter und 3 Sorcerer

Im Moment unserer Meinung nach die beste Comp. Nicht unbedingt nur wegen des hohen Power-Levels, sondern weil es wirklich nicht besonders schwer ist, dieses Team aufzustellen. Es gibt keine Tier 5-Einheit und nur zwei Tier 4-Einheiten im Kern-Build und viele der Figuren lassen sich einfach durch andere ersetzen, bis sie gefunden sind. Am wichtigsten für dieses Build ist Aurelion Sol, da dieser eine Menge Schaden verursacht. Auf ihnen sollten auch eure Items, am wichtigsten ist Spear of Sojin oder andere Mana-Items. Auch Gnar solltet ihr schnell finden. Sind beide auf Level zwei, prophezeien wir euch eine Top-3-Platzierung!

Alternativ könnt ihr die Sorcerer ersetzen und zwei oder gar vier Brawler spielen. Dafür sind Cho’gath, Volibear und Blitzcrank oder Rek’sai gut.

Assassinen, Voids und Ninjas

Hier gibt es einige gute Varianten. Ihr könnt sechs Assassinen bauen und alle vier Ninjas hinzufügen, sobald ihr Level acht erreicht. Auch möglich sind drei Assassinen, mit drei Voids und allen vier Ninjas. Achtet darauf, die Ninjas erst komplett hinzuzufügen, wenn ihr alle vier habt, sonst verliert ihr an Schaden.

2/4 Imperials

Dieses Build ist stark von Draven und seinen Items abhängig. Erhaltet ihr einen frühen Draven und habt vielleicht schon Darius, lohnt es sich Imperials zu bauen. Draven braucht dabei Rageblades, Bloodthirster, Infinity Edges oder Rapid Firecannons, um das Spiel zu carrien. Im Lategame lohnt es sich auf vier Imperials aufzustocken, indem ihr Swain und Katarina hinzufügt. Sonst sind Nobles und/oder Knights eine gute Verknüpfung mit Imperials.

Teamfight Tactics: Die Honorable Mentions

6 Glacial, 3 Elementare

Grundsätzlich eine der mächtigsten Combos, allerdings sehr schwer zu vollenden, da Anivia benötigt wird. Allerdings auch gut spielbar mit 4 Glacials und 3 Elementaren, bevor Anivia gefunden wird.

4 Ranger + Knights/Noble/andere Frontline

Vier Ranger sind zwar stark, jedoch ein wenig schwächer als die anderen Builds, die wir vorgestellt haben. Um zu gewinnen, braucht ihr also entweder einige Einheiten auf einem hohen Level oder sehr starke Items auf euren Carries, am besten auf einer Vayne 3.

6 Nobles + 2 Guardians

Ebenfalls ein sehr starkes Build, diese Combo ist aber enorm abhängig davon, Kayle zu finden. Ohne Kayle habt ihr nämlich nur den Buff für drei Noble, der im Vergleich zu dem für sechs extrem schwach ist. Habt ihr eure sechs Nobles dann aber zusammen, ist das Bild sehr stark. Ergänzt werden kann es durch Braum und Ashe, die für zwei Guardian-, zwei Glacial- und zwei Ranger-Bonus sorgen.

