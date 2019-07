Seit wenigen Tagen steht Teamfight Tactics zum Download bereit. Nun wurde der schnell gehypte rundenbasierte Auto-Battler mit einem Patch versehen, der nicht nur einen ersten Balance-Hotfix vornimmt, sondern auch den beliebten Ritter Garen ordentlich schwächt.

Man möchte meinen, dass Riot Games bei den momentanen Server-Problemen anderes im Sinn hat, doch hauen die Entwickler nach nicht mal einer Woche den ersten Mini-Patch raus. Was das konkret bedeutet, zeigt ein Twitter-Post des Senior Champion Designer August Browing:

We just patched these #TeamFightTatics changes out to live and PBE (6/27).

We're currently focusing on stabilization and bugfixing, so expect fewer balance adjustments over the next few weeks. pic.twitter.com/wiRrfUzpwI

— August Browning (@RiotAugust) June 27, 2019