Teamfight Tactics Tier List: Welche Champions/Figuren sind die besten?

Teamfight Tactics: Wo Du es downloaden und spielen kannst?

Update 25.6.2019 - 13:00 Uhr - Endlich ist es soweit. Teamfight Tactics wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - also heute Nacht - live gehen. Die Realease-Version von TFT erscheint mit dem League of Legends Patch 9.13 in der Nacht vom 25. Juni auf Mittwoch den 26. Juni 2019. Genaue Uhrzeiten für den Release gibt es noch nicht, da Riot Games das Update über einen längeren Zeiträum über die Länder-Regionen verteilen möchte, damit man schneller auf etwaige Probleme reagieren kann