Tetris: Frau bringt Liebe zum Videospiel auf eine ganz neue Ebene

Test: Tetris Party Deluxe

Der Klassiker kehrt zurück und begeistert Fans aus aller Welt. Tetris Party Deluxe geht mit verschiedensten Steuerungsmöglichkeiten und zahlreichen Modi an den Start. Ob die Party ein Reinfall wird oder sich der 30-50€ teure Titel lohnt, lest ihr in unserem Review zu Tetris Party Deluxe. Tetris Party kennen die meisten Wii-Besitzer bereits aus der WiiWare. Es sei gleich gesagt, dass Tetris Party Deluxe lediglich 3 zusätzliche Modi und die Steuerungsvariante Balance Board bietet. Wer also bereits den 12€ teuren WiiWare-Titel besitzt, sollte sich gut überlegen, wie sinnvoll der Kauf der Deluxeparty für ihn ist. Blöcke über Blöcke Das Spielprinzip ist wahrscheinlich jedem bekannt: Ihr habt ein Spielfeld, auf dem ihr per Zufall fallende Blöcke so anornden müsst, d