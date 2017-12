The Alliance Alive: Erscheinungstermin für neues 3DS RPG bekannt

Alle 3DS-Spieler können sich freuen: Für die Handheld-Konsole erscheint ein neues RPG! The Alliance Alive wurde von Atlus mit einem offiziellen Releasetermin versehen. Dieser siedelt sich im nächsten Jahr an.

Der Publisher Atlus, der unter anderem auch für die „Persona“-Reihe verantwortlich ist, gab gestern Abend Neues zum RPG The Alliance Alive bekannt. Demnach wird das Spiel für den Nintendo 3DS im nächsten Jahr, am 27. März 2018, erscheinen. Verfügbar ist das Ganze dann in einer digitalen, aber auch in einer physischen Fassung. Zur selben Zeit starteten die Verantwortlichen die offizielle Seite zum Spiel wieder und geben mit einem aktuellen Trailer Aufschluss über einige der Charaktere.

Rettet eure Heimat in The Alliance Alive

Nachdem die Damonen auf die Erde kamen und diese grundlegend veränderten, treffen neun tapfere Helden aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zusammen formen sie eine Alliance, mit der sie die Welt zurückerobern wollen. Jeder von ihnen stammt von einer anderen Rasse ab und bringt eine individuelle Geschichte mit sich. Allerdings verändern sich ihre Perspektiven, als nach und nach die Wahrheit über die Erde ans Licht kommt. Wie vom Schicksal gelenkt verzweigen sich ihre Wege und ein Abenteuer voller Drama und Spannung beginnt.

Wir sind gespannt, was uns auf dieser epischen Reise erwarten wird. Seht euch hier schon einmal die passenden Trailer zu den Charakteren an.