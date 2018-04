The Banner Saga 3: Release-Termin enthüllt

Mit The Banner Saga 3 geht das ‚Taktik-Rollenspiel in die nächste Runde und nun steht auch der offizielle Termin fest. Außerdem kündigten die Entwickler im gleichen Atemzug eine Sammlung aller drei Spiele an.

Gestern Abend verkündete Entwickler Versus Evil den offiziellen Release-Termin des dritten Ablegers ihres Taktik-Rollenspiels. Außerdem machten sie die Vorbestellerboni und die verschiedenen Versionen bekannt. Am 24. Juli erscheint der Titel für PC, PS4, Xbox One und die Nintendo Switch.

#BannerSaga 3 has a launch date! July 24, 2018 the game will launch on PC/Mac, PS4, Xbox One. You can pre-order now through @steam_games and @GOGcom – learn more on the @vs_evil site:https://t.co/qQoVvr9Z8Y#indiegamedevelopment #indiegame #gamedev pic.twitter.com/kQwNvkyY4Q

— The Banner Saga (@BannerSaga) 12. April 2018