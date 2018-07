The Culling 2: Das war wohl nichts – fast keine Spieler mehr

Ghost of Tsushima: „Panta rhei“- die Welt soll sich bewegen

In Ghost of Tsushima soll sich um euch herum alles bewegen. Sucker Punch verfolgt ein ambitioniertes Ziel. Das Spiel wird nach der Entwicklung für die PS4 zu kaufen sein. Lebendig und dynamisch Art Director Jason Connell verrät, dass sich die Open-World Spielwelt von Ghost of Tsushima in Bewegung befinden soll. Die Intention dahinter ist, dass die Spielwelt lebendig und dynamisch empfunden werden soll. Alles in Bewegung zu haben, wenn es sich bewegen kann, war für uns von Anfang an e