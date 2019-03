The Division 2: Fundorte aller Rucksack-Trophäen im Guide

In the Division 2 gibt es eine ganze Reihe nützlicher Items, die euren Charakter verbessern. Aber auch abseits davon finden sich in Washington D.C. Items, die es sich zu sammeln lohnt. Die Rucksack-Trophäen gehören zu kosmetischen Items und lassen das Herz von Jägern und Sammlern höher schlagen. In unserem Guide verraten wir euch die Fundorte aller Rucksack-Trophäen im Spiel.

[Tommy, der Teddybär][Capitol Hill][Nachschubkiste][Space Shuttle][Skelett][Angesprühte Wackelfigur][Ampullen mit Proben][Hammer des Sprechers][Plüschblume][Lincoln Büste][Plüschnilpferd][Abzeichen und Dogtags][Jägeraxt][Verkehrshütchen][Amerikanische Flagge]

The Division 2: Fundorte aller Rucksack-Trophäen in der Übersicht

Rucksack-Trophäen gehören zu den vergleichsweise unscheinbaren kosmetischen Items in The Division 2. Anders als etwa bei Hosen, Shirts oder Schuhen müsst ihr genauer hinschauen, um die knuffigen kleinen Anhängsel zu entdecken. Denn sie hängen im wahrsten Sinne des Wortes an eurem Rucksack. Bei ihnen handelt es sich also um kleine Gimmicks, die gut versteckt in der Spielwelt auf euch warten. Bislang konnten wir 14 von ihnen ausfindig machen, vier davon gehören allerdings in die Kategorie „Vorbesteller bzw. Beta-Bonus“, lassen sich also nicht in Washington D.C. finden.



Tommy der Teddybär

So schaltet ihr die Trophäe frei: Tommy, den Teddybären bekommt ihr als Bonus, wenn ihr The Division 2 im Ubisoft Store vorbestellt habt.



Capitol Hill

So schaltet ihr die Trophäe frei: Alle Spieler, die an der Beta teilgenommen haben, werden mit dem Capitol Hill Anhänger belohnt.



Nachschubkiste

So schaltet ihr die Trophäe frei: Die Nachschubkiste erhaltet ihr, wenn ihr in der Open Beta die Dark Zone East Mission abgeschlossen habt.



Space Shuttle

So schaltet ihr die Trophäe frei: Im Cockpit des Flugzeugs, das während der Mission im Air & Space Museum durch die Decke kracht.



Skelett

So schaltet ihr die Trophäe frei: Während der Mission DCD-Hauptquartier erhaltet ihr die Aufgabe, Blutbehälter zu zerstören. Im Raum mit den Behältern findet ihr ein Skelett in der Ecke. Durchsucht es und ihr bekommt die Trophäe.



Angesprühte Wackelfigur

So schaltet ihr die Trophäe frei: Ein zufälliger Drop von den Hyenas während des District Union Stützpunkt.



Ampullen mit Proben

So schaltet ihr die Trophäe frei: Während des Roosevelt Island Stützpunktes. Die Phiolen finden sich in einem Schrank, kurz bevor ihr unter dem Kunstwerk in den Tunnel springt.



Hammer des Sprechers

So schaltet ihr die Trophäe frei: Nachdem ihr den Präsidenten in der Mission Bank Hauptquartier gerettet habt, sprecht mit ihm im Weißen Haus. Dann erhaltet ihr die Trophäe.



Plüschblume

So schaltet ihr die Trophäe frei: Wenn ihr die Campus-Siedlung auf Level Drei gebracht habt, schaut oberhalb der Bühne in die Pflanztöpfe. Neben den Sonnenblumen findet ihr diese Plüschblume.



Lincoln Büste

So schaltet ihr die Trophäe frei: Die Büste findet ihr während der Mission Lincoln Memorial. Nachdem ihr das Gebäude betreten habt, haltet euch links und geht zum Cafe. Direkt am Eingang zwischen zwei Regalen liegt die Büste versteckt.



Plüschnilpferd

So schaltet ihr die Trophäe frei: Wenn ihr die Theater-Siedlung auf Level Drei gebracht habt, geht auf das neu entstandene Dachtplateau. In einer Box findet ihr die Trophäe.



Abzeichen und Dogtags

So schaltet ihr die Trophäe frei: Ein zufälliger Drop von den True Sons während des Kapitol Stützpunktes.



Jägeraxt



So schaltet ihr die Trophäe frei: Wenn ihr alle acht versteckten Jäger NPCs getötet habt und mit ihren Schlüsseln die Elfenbeintruhe im Weißen Haus geöffnet habt, belohnt euch das Spiel mit der Jägeraxt.

Verkehrshütchen



So schaltet ihr die Trophäe frei: Ihr müsst alle 15 kontaminierten Zonen in Washington D.C. finden und auf Informationen untersuchen, um diese Trophäe freizuschalten.

Amerikanische Flagge

So schaltet ihr die Trophäe frei: Die amerikanische Flagge bekommt alle, die im ersten Teil das höchste Shield-Tier erreicht haben.

