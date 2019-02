The Division 2: Private Beta heute ab 12 Uhr im Livestream auf ingame.tv

Shooter-Fans können heute schon feiern, denn ab heute 10 Uhr startet die Private-Beta zu The Division 2. Glücklicherweise konnten wir uns mit der Hilfe von Ubisoft Zugang sichern um uns mit euch ab 12 Uhr live in den Kampf zu stürzen. Unsere Ausflug nach Washington D.C. startet heute ab 12 Uhr auf ingame.tv

The Division 2: Private Beta im Livestream

Aktuell könnte es nicht besser laufen für uns Zocker, denn die dicken Spielereleases reißen bis Ende März einfach nicht ab. Mit einer der heißesten Kandidaten für einen echten Shooter Blockbuster ist eindeutig The Division 2 von Ubisoft. Der Nachfolger des Online MMO Shooters setzt da an wo der Erstling aufgehört hat. Jedoch hat sich der Schauort geändert, zumindest was die Stadt angeht. Der Kampf tobt nämlich nun nicht mehr in New York, sondern in Washington D.C. Doch auch hier ist der Virus aus dem ersten Teil noch allgegenwärtig.

Doch das ist nicht alles, denn Entwickler Massive Entertaiment hat viele Lehren aus dem Erstling gezogen und möchte diese Fehler von Beginn an vermeiden. Vor allem in Sachen Setting soll euch hier mehr geboten werden als die bekannten Häuserschlachten aus dem Vorgänger. Euch erwarten Kämpfe und Ausseindersetzungen überall – von Parks bis vor ikonischen Monumenten der amerikanischen Hauptstadt. Und wem das nicht reicht, der kann sich auch wieder in der Dark Zone im PVP-Modus messen.

The Division 2 ab 12 Uhr auf ingame.tv

Um hier einen wirklich genauen Einblick zu bekommen begeben, wir uns heute ab 12 Uhr in die private Beta von The Divsion 2 auf ingame.tv. Was uns hier erwartet ist noch nicht klar. Nur eins steht fest, auf euch wartet jede Menge Entertainment mit Giacomo und Marco, die sich durch Washington D.C kämpfen werden.