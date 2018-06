The Elder Scrolls VI: Release Datum steht intern schon fest

Im Rahmen der E3 veröffentlichte Bethesda einen Teaser zu “The Elder Scrolls VI“. Weitere Details zum neuen Teil der Reihe gibt es aber leider noch nicht. Auch das Release-Datum ist noch unbekannt, jedoch heißt es von seitens der Entwickler, dass der Release-Termin intern schon fest steht.

The Elder Scrolls VI: Teaser und Release-Termin

The Elder Scrolls VI steckt zur Zeit noch in den Kinderschuhen. Das Spiel befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase weshalb es auch noch keine spielbaren Abschnitte gibt. Der Release des neusten Teils der Reihe steht also noch in den Sternen. Intern hat sich Bethesda jedoch wohl schon für einen Termin für den Nachfolger von Skyrim geeinigt. Dies lässt Game Director Todd Howard in einem Interview mit dem Videospiel-Magazin Gamespot durchsacken. Auf die Frage, ob er das Release-Datum des Spiels kenne antwortete er nur:“Ich kenne es, aber ich wäre dämlich es zu verraten.“

Nachdem Skyrim solch einen massiven Erfolg feiern durfte, wollen sich die Entwickler nun genug Zeit lassen um einen entsprechend guten Nachfolger veröffentlichen zu können. Auch wenn der Release-Termin laut Bethesda intern schon fest steht, ist jedoch trotzdem noch mit einer langen Wartezeit zu rechnen. Für diejenigen, die den Teaser noch nicht gesehen haben und sich die Wartezeit ein wenig versüßen wollen, für die stellen wir diesen im Folgenden bereit.