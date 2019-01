The Last of Us 2: Details über Multiplayer-Modus in Stellenanzeige aufgetaucht

Die Entwickler von „The Last of Us Part II“ lassen Spieler bisher weitestgehend über einen Multiplayer-Modus im Dunklen. Jetzt hat eine neue Stellenanzeige von Entwickler Naughty Dog Hinweise über den Umfang des Mehrspieler-Modus gebracht.

Springen wir kurz etwas zurück. Auf der E3 gab Co-Director Anthony Newman bekannt, dass „The Last of Us 2“ über einen Multiplayer verfügen wird. Allerdings sind bis jetzt so gut wie keine Details über den Online-Modus bekannt. Sony und der Entwickler Naughty Dog halten sich sehr bedeckt, was Informationen über den Survival-Titel angeht.

Stellenausschreibung deckt auf

Wie schon so oft deckt jetzt eine Stellenausschreibung von Naughty Dog neue Informationen auf:

„Wir sind auf der Suche nach einem Server-Programmierer, der es liebt, für Spieler ein skalierbares, stabiles und sicheres Ökosystem an Diensten zu entwickeln. Du begleitest sie durch das gesamte Multiplayer-Erlebnis, vom ersten Login über das Matchmaking bis hin zu den Belohnungen, mit denen Spieler ihre Charaktere im Shop anpassen können.“

Ingame-Shop

Soviel zu den Fakten. Vermutlich wird der Multiplayer-Modus ähnlich wie bei Uncharted 4: A Thief’s End mit einem Ingame-Shop ausgestattet. Bislang gibt es allerdings zu den Vermutungen keine Stellungnahme der Entwickler. Man kann davon ausgehen, dass der Ingame-Shop lediglich kosmetische Items verkaufen wird, um neue Spieler nicht zu benachteiligen.

Dedizierte Server?

In der Stellenausschreibung wird darüber hinaus auch auf die „Bereitstellung neuer Server“ verwiesen. Tatsächlich ist aber unklar, ob es sich dabei um dedizierte Server für „The Last of Us 2“ handelt. Allgemein haben die Entwickler bis jetzt noch nicht einmal ein offizielles Release-Datum bekannt gegeben. Wir dürfen gespannt sein, was im Laufe des Jahres noch ans Licht kommt.