The Last of Us 2: E3 Trailer spielt mit Emotionen und Brutalität

Schon der erste Teil der Serie stellte einen Meilenstein in der Geschichte der Videospiele dar. Doch The Last of Us 2 scheint noch eins obendrauf zu setzen. Der Trailer überzeugt mit flüssigem Gameplay, realistischer Gewaltdarstellung und emotionalen Zwischensequenzen. Die Fans sind überzeugt.

The Last of Us 2 Trailer

Der ehemalige Schützling von Joel ist nun selbst auf der Jagd. Ellie schlitzt und prügelt sich durch die dystopische Umgebung wie ihr damaliges Vorbild. Von Joel selbst ist aber keine Spur, genau wie von den Pilzbefallenen Seuchenzombies. Das sorgt für einige Verwirrung. Scheinbar spielt der zweite Part in einer neu aufgebauten Gesellschaft.

Viel Kritik gab es auch aufgrund der Lesbenszene zu Beginn. Sony wird Opportunismus vorgeworfen, da es momentan einfach beliebt sei Homosexuelle Charaktere in Videospielen zu verarbeiten.