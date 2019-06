The Last of Us Part 2: Beliebtes Feature wohl vor Release gestrichen

Über das Release Datum gab es schon mehr als genug Gerüchte und Falschaussagen. Bei so einem Titel ist es sehr wahrscheinlich, dass er eher spät als früh herauskommt. Was allerdings nicht verwunderlich ist, schließlich sind die Erwartungen immens und die Entwickler Naughty Dog wollen diesen Erwartungen gerecht werden. TLoU 2 muss mindestens genauso so gut, dramatisch und mitreißend werden wie der erste Teil, in dem Ellie und Joel sich kennen gelernt haben und mit der Zeit eine kleine Familie wurden, während sie Gefahren überstanden, die nicht nur von den Infizierten ausgingen.

Es ist von Naughty Dog geplant, dass es einen Multiplayer namens „Factions“ geben wird. Das ist zumindest die Aussage, die auf der E3 2018 getätigt wurde. Einen Multiplayer hätten sich viele Fans schon beim ersten Spiel gewünscht. Außerdem steht einem Multiplayer Support überhaupt Nichts im Wege, sondern würde vielmehr dazu beitragen, dass mehr Fans es kaufen.

Gegensätzliche Aussagen

Allerdings ist nun im Zuge der „Days of Play“- Aktion eine PS4 auf den Markt gekommen, deren Packung etwas anderes behauptet. Auf der Verpackung soll diese Beschreibung abgedruckt sein:

„Marvel’s Spider-Man, Days Gone, God of War, and The Last of Us Part 2 II do not support online multiplayer.“

Demzufolge wird es keinen Multiplayer Modus für The Last of Uns Part 2 geben. Es ist richtig, dass alle anderen aufgeführten Spiele keinen Multiplayer Modus haben, aber diese Spiele sind schon herausgekommen, bis auf The Last of Us Part 2. Deswegen kann man vermuten, dass es ein Fehler ist und in Wahrheit lediglich The Last of Us 1 gemeint ist.

Oder ist das nur ein Hinweis darauf, dass der Multiplayer als DLC kommt? Schließlich gab es zum ersten Teil auch einen DLC.

Hoffen wir, dass es nur ein Fehler auf der Verpackung ist und wir den zweiten Teil auch gegeneinander oder miteinander spielen können.