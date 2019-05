The Last of Us Part 2: Große Enthüllung kurz vor der E3?

Nach dem wir nach wie vor auf weitere Infos zu The Last of Us Part 2 warten , sollen uns in den kommenden Wochen angeblich schon mehr Details erwarten. Laut einem Insider soll dies im Zuge der E3 Messe 2019 passieren.

Leider stellten die Entwickler in der Vergangenheit bereits klar, dass sie keine neuen Angaben zu dem Spiel preis geben, ehe sie nicht bereit dazu sind. So durften wir uns bis jetzt lediglich mit Termin-Gerüchten auseinandersetzen. Für einen genauen Release-Termin des Endzeit-Adventures lassen sich Naughty Dog und Sony gewiss Zeit. Es scheint aber bis jetzt nicht so als würde eine Ankündigung nahen.

Zusammenhang zur E3?

„In Anbetracht dessen, dass wir vor der E3 ein offizielles TLOU2-Update erhalten, wäre es wirklich komisch, wenn es [der Launch von The Last of Us Part 2] nicht 2019 stattfinden würde.”

Das hat Sony-Insider Akoji, der bereits die State of Play-Präsentation durchsickern ließ, auf ResetEra quasi beiläufig erwähnt. Laut seiner Aussage soll uns ein weiterer Teil also bis spätestens Juni erwarten. Natürlich kann so einiges hinter einem Info-Update stecken: ob nun ein neuer Trailer oder wirklich das lang ersehnte Release-Datum. Wir sind gespannt und hoffen sehr das hinter der Aussage etwas Wahrheit steckt. Eine offizielle Bestätigung dieses Zeitraumes gibt es nicht.

Falls ihr an mehr Infos zu dem Thema interessiert seid, hätten wir hier noch Beiträge dazu: