The Last of Us Part II: Ankündigungs-Trailer zeigt keine Szenen aus dem Spiel

Ende 2016 war es soweit und Naughty Dog präsentierte den Announcement-Trailer zu The Last of Us Part II auf der PlayStation Experience. Nun verriet der Director Neil Druckman in einem Podcast, dass die Szene aus dem Video nicht im fertigen Spiel zu finden sein wird.

Die Überraschung und die darauffolgende Freude waren groß, als eine Fortsetzung zu The Last of Us angekündigt wurde. Mit einem sehr musikalischen Trailer, in dem ihr Ellie und Joel wieder zu Gesicht bekommt, wurde die damalige Keynote zur PSX beendet. Der verantwortliche Director Neil Druckman teilte nun in einem Podcast mit, dass ihr eben diese Szene nicht im Spiel zu sehen bekommen werdet. Sowohl den Trailer, als auch den Podcast findet ihr unter diesem Beitrag.

The Last of Us Part II Trailer nur zur Ankündigung

Er betonte, dass der Trailer speziell nur zur Ankündigung entstanden sei. Dies gilt allerdings nur für den Trailer, denn alle darauffolgenden Videos sind Szenen aus Zwischensequenzen, die ihr im fertigen The Last of Us Part II wiedersehen werdet. Dazu gehört unter anderem auch der recht brutale Trailer, der zu vielen hitzigen Diskussionen führte. Damit wurden aber auch neue Charaktere vorgestellt.

Zu den entstandenen Diskussionen äußerte sich Druckman ebenfalls:

„Einige Leute waren erwartungsgemäß von dem, was sie in der Szene gesehen haben, beunruhigt. Und es führte zu interessanten Gesprächen darüber, welche Art von Gewalt in einem Videospiel vertretbar ist. Welche Art von Gewalt ist okay, wenn es sich um etwas handelt, das als Marketing wahrgenommen wird? Soll ein Marketingtrailer jede Facette des Spiels vermitteln? Es gibt eine Marketingkampagne. Und jeder Bestandteil kann dir unmöglich alles über das Spiel erzählen, nur das Spiel selbst kann das. Jedes Mal, wenn wir etwas enthüllen, zeigt es dir eine andere Facette von dem, was die endgültige Erfahrung sein wird.„

Wir sind nichtsdestotrotz weiterhin gespannt auf den Titel und halten euch darüber auf dem Laufenden.