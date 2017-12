The Lord of The Rings: The Living Card Game kommt für PC

Herr der Ringe Kartenspiel kommt

Am vergangenen Wochenende haben Asmodee Digital und Fantasy Flight „The Lord of the Rings: The Living Card Game“ angekündigt. Innerhalb der nächsten Monate wird es Möglich sein, Zugriff auf eine Early Access Version zu bekommen. Die Vollversion soll ebenfalls im kommenden Jahr auf Steam erscheinen. Das Free-to-Play Kartenspiel basiert auf „The Lord of the Rings: The Card Gam“ und besitzt ein nicht zufallsbasiertes System für den Zukauf neuer Karten. Der Schwerpunkt soll auf einem kooperativen und storybasierten Gameplay liegen.

Mächtig und interaktiv

„The Lord of The Rings: The Living Card Game“ nutzt die beliebten Elemente des physischen Kartenspiel-Abenteuers. Ebenfalls setzt es auf die Erzählung der Story und die Möglichkeit mächtige Artefakte und Charaktere einzusetzen. So soll es auch Spieler, welche die Abenteuer aus der Welt von J.R.R Tolkien nicht kennen in ihren Bann ziehen.

In dem Spiel werdet ihr zum Anführer einer Gruppe gemacht, welche aus drei Helden besteht. Diese müssen sich in mehreren Story-Kampagnen gegen Saurons Streitmacht behaupten. Die Wahl der Helden bleibt euch selbst überlassen. Euer Deck besteht aus Verbündeten, Ereignis- und Ausrüstungskarten. Später wird das Spiel auch Ko-Op unterstützen und euch so ermöglichen, zu zweit die Abenteuer und Quests zu bewältigen.