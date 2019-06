The Surge 2: Entwickler zeigen neue Einblicke ins Gameplay Walkthrough

The Surge 2: Neuer Cinematic-Trailer von der E3 2019 und Release-Date

Das neue Action-RPG von Deck 13 und Focus Home Interactive hat endlich ein Release-Datum. Während der Microsoft Pressekonferenz auf der E3 2019 wurde ein neuer Cinematic-Trailer gezeigt, der uns zwar kein neues Gameplay präsentiert, aber einen guten Einblick in die Stimmung des Nachfolgers zu The Surge von 2017 gibt. Aus der Fabrik in die Großstadt Am meisten trägt wohl der Szenenwechsel von Fabrik in die Großstadt zur neuen Atmosphäre bei. Die Welt wirkt nun offener, ohne ihre bedr