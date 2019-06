The Surge 2: Neuer Cinematic-Trailer von der E3 2019 und Release-Date

Rainbox Six Quarantine: Neuer Trailer auf der E3 veröffentlicht

Der Strom an E3-Neuigkeiten hört einfach nicht auf. Rainbow Six Quarantine erhält einen Trailer. Außerdem erfahren wir noch mehr zu Release-Datum, Gameplay und Co. Worum gehts? wann kommts? In Rainbow Six Quarantine spielen wir in Teams aus drei Frauen und/oder Männern im Koop-Modus. Wie der Name schon verrät, versenken wir unsere Munition hauptsächlich in infizierte Gegner. Scheinbar ist Rainbow Six dabei eben reiner PvE Shooter. PvP, wie in Rainbow Six Siege gibt es also nicht, in